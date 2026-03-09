您应当知道的 MQL5 向导技术（第 63 部分）：运用 DeMarker 和包络通道形态

概述

至于本文，我们正把动量振荡器与支撑/阻力通道配对。这或许看似一种奇怪的配对，因为大多数典型的配对指标都涉及一款趋势跟踪指标，不过这是条可探索的路径，理由是：需要避免趋势识别的滞后；或专注于均值回归的作用；或需要更简单的交易系统；或需要适应波动、或范围界定行情；或需要利用动量背离、等等。

因此，我们将动量振荡器 DeMarker 与包络通道（支持/阻力工具）配对。如此行事，我们将一如既往地考察这两者配对的顶端 10 个形态，测试是依据 GBPUSD 货币对。我们正在据 2023 年 H4 时间帧进行测试，以及据 2024 年执行前向漫游测试。





DeMarker 极值与包络处的价格

我们的第一个形态-0，当价格跌破包络线下轨时为我们给出买入信号，但当 DeMarker 水平低于 0.3 时，又回缩到之内。这也被称为看涨假动作。

它有助于定点跌破支撑的假摔，这往往作为卖方力竭的信号。DeMarker 低于 0.3 倾向于表明超卖，从而逆转上涨的潜力增加。因此，波带内快速恢复，当作试探波带下轨受排斥。

价格短暂触及包络通道下轨，代表跌破，不过马上逆转回通道之内，则是“假动作”标记。低 DeMarker 读数也确认动能是超卖，这两者增加了反弹的可能性。这种设定编排，用于价格均值回归行情，其价格遵循包络边界。

在实盘中进场看涨时，最好以一根强势看涨蜡烛来确认复原，该蜡烛收盘价位于包络线内部。在包络线下方设置止损，有助于保护及抵御真的下破。这种设定适合范围弹跳行情、较短的时间帧、及非强趋势行情。我们如下实现了看涨和看跌两种形态信号的 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_0( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (Close(X()) > ENV_LW(X()) && Close(X() + 1 ) <= ENV_LW(X() + 1 ) && Close(X() + 2 ) >= ENV_LW(X() + 2 )) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) <= 0.3 ) { return ( true ); } } else if (Close(X()) < ENV_UP(X()) && Close(X() + 1 ) >= ENV_UP(X() + 1 ) && Close(X() + 2 ) <= ENV_UP(X() + 2 )) { if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) >= 0.7 ) { return ( true ); } } return ( false ); }

另一方面，卖出信号是当价格针尖位于包络线上轨之上，随后在 DeMarker 高于 0.7 时回落至包线之内。这也被称为看跌假动作。该卖出形态，实质上，检测到在阻力位上方出现假突破，其为买方力竭的标记。DeMarker 高于 0.7 也示意超买，这反过来暗示要逆转。一旦价格回落到包络带之内，这就确认了看涨受排斥。

在初始针尖位于上轨之上往往表示突破，不过一旦价格回落到波带之内，这被称为假动作。强劲的 DeMarker 示意超买动量，其支持潜在下跌。该卖出形态适合范围弹跳行情，如若看涨行情，因为价格在包络内振荡会呈现更多此类机会。

在实盘实现时，正如所提议看涨形态，那么入场前等待一根收盘于包络之内的看跌蜡烛，或许是个好主意。此外，如上所论，在包络线上轨之上设置止损可缓解突破风险。该形态应避免出现在强趋势行情之中，回测优化应以合适的包络线设置为目标。据 2023 年 H4 时间帧优化 GBP USD 之后，然后据 2023 年 1 月 1 日到 2025 年 1 月 1 日的前向漫游测试结果如下：





DeMarker 超买/超卖 + 收盘价超出包络

该形态的标题和我们第一个形态非常相似，不过实现不同。此处，买入信号是当连续两根蜡烛收盘价高于包络上轨时，而 DeMarker 高于 0.7。这是强度延续的标记。强劲看涨动能的信号，标记着持续突破阻力位上方。DeMarker 若高于 0.7，该情况确认了较高的买盘压力，并支撑延续。连续两次收盘价处于包络线之上，确认了买盘压力，也支撑延续。

连续两根蜡烛收盘价高于包络上轨，不仅示意强劲突破，DeMarker 读数也稳固了延续观点，令该形态适合趋势行情。

当运用时，突破时验证交易量或蜡烛长度增加，则更理想。在包络上轨之下设置尾随停止能用来锁定盈利。包络宽度则由 deviation 参数设定，也可以优调，以平衡灵敏度和可靠性。我们如下实现形态-1 的 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_1( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.7 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1 ) > ENV_UP(X() + 1 )) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.3 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1 ) < ENV_LW(X() + 1 )) { return ( true ); } return ( false ); }

形态-1 的卖出信号，是当连续两根蜡烛收盘价处于包络下轨之下，而 DeMarker 处于 0.3 之下；这是下行趋势加强的标记。这种强烈看跌动能示意，结合持续跌破支撑，而 DeMarker 支撑疲软，意味着持续的卖压，支持延续观点。当连续两根蜡烛收盘价处于包络下轨之下，且 DeMarker 确认看跌动能起作用时，我们就得到最适合看跌趋势、且方向清晰的信号。

正如看涨信号所示，寻找较高成交量、或强烈的看跌蜡烛，来确认跌破下轨是个好主意。对于已开立的盈利持仓，可将尾随停止移动到包络线上轨稍高处，以锁定盈利，且充分进行包络 deviation 参数回测，以规避破碎行情的拉锯。GBPUSD 依据 2023 年 H4 时间帧优化，并依据 2024 年前向漫游测试之后，我们得到以下结果：





DeMarker背离 + 包络线

形态-2 的买入信号是触及包络线下轨时价格产生更低的低点，而 DeMarker 产生更高的低点，这相当于包络线支撑的看涨背离。这一形态凸显了重要支撑位处看跌动量疲软。价格与 DeMarker 背离表明，意味着价格即将出现逆转。包络线下轨权当强力支撑区，稳固设定。

其论调认为，当价格在包线下轨形成更低的低点，而 Demarker 的高点示意卖压萎缩时，此为背离。当该背离结合价格处于支撑位，暗示看涨逆转。因此，这种设定对于捕捉偏好范围弹跳行情的下跌趋势的逆转很理想。

实现该形态的，需要一根看涨蜡烛或形态确认，譬如包络下轨处的锤子。在包络线下轨之下设置止损，可管控持仓风险。此外，应避免在没有额外确认的情况下出现强劲的下跌趋势。我们如下实现看涨和看跌两者的 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_2( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1 ) && Low(X()) <= ENV_LW(X()) && Low(X() + 1 ) > ENV_LW(X() + 1 )) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1 ) && High(X()) >= ENV_UP(X()) && High(X() + 1 ) < ENV_UP(X() + 1 )) { return ( true ); } return ( false ); }

至于卖出信号，价格在触及包络线上轨时产生一个更高的高点，但 DeMarker 产生一更低的高点，示意与包络线阻力存在看跌背离。该看跌形态标识看涨动能在关键阻力位衰竭。DeMarker 的更低高点，相较价格更高的高点，也是逆转信号。同时，包络线上轨提供阻力区，增强了设定。

之所以看跌，是因为当价格在包络线上轨达到更高的高点时，而 DeMarker 非常低，买盘压力正在疲软。因此，该背离指出潜在的看跌逆转。该卖出配置在上行趋势中更为有效，尤其是在动力枯竭、或范围弹跳条件下。形态-2的测试运行结果如下所示：

尽管反映出一些盈利，但该形态在训练时间区段之外的前向漫游测试中未能盈利。

当运用时，等待一根看跌蜡烛，譬如射击之星，作为确认，始终是个好主意。并且，在包络上轨之上设置止损将限制亏损，即使价格突破、亦或范围弹跳行情转向趋势。这也是一种背离形态，需要跨多个时间帧进行测试，以便找到起作用的。





DeMarker 穿越 0.5 + 回抽至包络中线

形态-3 的买入信号，是 DeMarker 上穿 0.5，且价格回抽至包络中线，即买入回调。该形态捕捉早期看涨动能回抽至均值的时刻。DeMarker 上穿 0.5，示意买盘压力正在增长。包络中线则权当动态支撑，适合低风险入场。

对于看涨这是合理的，解释原因，DeMarker 上穿 0.5，表明动能从中性转向看涨。一旦价格回抽至包络中线（典型情况相当于一条移动平均线），这倾向于提供高概率的入场点。该设置适合趋势或盘整，并伴随清晰回抽形态的行情。

当运用时，重点是确认一根看涨蜡烛、或价格保持在中线以上。将止损设在中线以下，或近期摇摆低点以下，应当是合适的。DeMarker 指标周期也应调整，从而与行情波动性一致。以下是我们如何实现该看涨和看跌形态信号的 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_3( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1 ) < 0.5 && Close(X()) < ENV_MID(X()) && Close(X() + 1 ) > ENV_MID(X() + 1 )) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1 ) > 0.5 && Close(X()) > ENV_MID(X()) && Close(X() + 1 ) < ENV_MID(X() + 1 )) { return ( true ); } return ( false ); }

形态-3 的卖出信号，是当 DeMarker 下穿 0.5，且价格回抽至包线中线。回抽目标至均值，是一个早期看跌动能转变的标记。DeMarker 下穿 0.5，是卖出压力加剧的信号，包线中线权当做空入场的动态阻力。

因此，包络中线为做空交易提供了低风险的入场点。不过，这种设置在看跌趋势或范围弹跳行情的回抽时，非常有效。GBPUSD 依据 2023 年 H4 时间帧运行优化，随后进行前向漫游测试，为我们给出以下报告：

尽管反映出一些盈利，但该形态在训练时间区段之外的前向漫游测试中未能盈利。

确认是据一根看跌蜡烛、或在中线处受排斥，都是明智之举。止损可置于中线以上、或近期的摇摆高点。在回测或优化时，应把重点放在包络指标周期，以便得到优化的中线精度。





包阔线挤压 + DeMarker 构建压力

形态-4 的买入信号，是包络线收窄紧缩，形成挤压，DeMarker 缓慢从 0.4 升至 0.6，此为可能向上突破的迹象。该形态在低波动期之后，采集即将出现的看涨突破。收窄的包络线示意挤压，伴随潜在的波动性走势。DeMarker 在中性区内上升，表明看涨压力正在建立。因此，这种设定适合突破交易，预期强劲上涨。在实盘中采用，若收盘价高于包络上轨，可确认采纳。止损应设在包络线下轨、或近期低点之下。监控假突破依然重要，尤其是在流动性低的市场中。我们如下实现形态-2 的 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_4( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (ENV_UP(X() + 1 ) - ENV_LW(X() + 1 ) > ENV_UP(X()) - ENV_LW(X())) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X() + 1 ) >= 0.4 && DEM(X()) <= 0.6 && DEM(X() + 1 ) < DEM(X())) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X() + 1 ) <= 0.6 && DEM(X()) >= 0.4 && DEM(X() + 1 ) > DEM(X())) { return ( true ); } } return ( false ); }

该形态的卖出信号，是包络挤压，且 DeMarker从 0.6 缓慢下跌至 0.4，这是可能向下突破的标记。该看跌形态定点在低波动期后发生的看跌突破。紧凑的包络是挤压标记，这是潜在骤变的定式。DeMarker 在中性区内开始下降，示意看跌压力正在积累。这种设定适合预期下跌的突破交易。覆盖 2023 年进行优化，随后针对 2023 年和 2024 年运行测试，为我们给出以下报告。我们正测试 GBPUSD H4：

尽管反映出一些盈利，但该形态在训练时间区段之外的前向漫游测试中未能盈利。

收盘价低于包络下轨作为确认，有助于改进入场。将止损设于包络线上轨之上、或近期高点以上，可限定风险，回测则可专注于挤压持续期间，以便获得最优信号时机。





DeMarker 极值 + 包络扩展

形态-5 的买入，是当 DeMarker 保持在 0.7 以上，且包络线上轨扩展为强劲的看涨突破，这是继续买入的标记。该形态捕捉具备持续动能的强劲看涨突破。当 DeMarker 高于0.7 时，确认极端买盘压力。包络线上轨扩张是波动性增加、支持延续的标记。该设置针对趋势行情和持续交易。理想情况下，入场点应在包络线上轨之方强势收盘，并由成交量确认。把尾随停止置于中线下方。然而，在 DeMarker 读数持续高于 0.7 的过度扩展行情中，应规避这种形态。如下实现 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_5( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1 )) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1 )) { return ( true ); } return ( false ); }

卖出信号，是当 DeMarker 低于 0.3，且包络线下轨跌落，这是一个强烈看跌信号，通常意味着持续卖出。该形态定点持续动能的强壮看跌突破。DeMarker 低于该值，意即卖压升高，包络线下轨扩张支持延续。它适合有明确移动方向的看跌行情。据 2023年优化后，从 2023 年 1 月 1日到 2025 年 1 月 1 日测试 GBPUSD，得到如下报告：

当运用时，于包络线下轨之下强收盘，并伴随成交量支撑时入场，这样的入场更安全。在中线以上设置尾随停止，并监控超卖条件不会太持久，能有助于锁定利润，及改进入场。





包络线双触 + DeMarker 底线形成

该形态的买入信号，是价格两次测试包络线下轨，形成 “W” 底，而 DeMarker 则逐渐从超卖区上升，标记为强力逆转买入。该形态在关键支撑位检测强烈的看涨逆转。双重触及包络线下轨形成 “W” 状，通常意味着支撑正在坚持。由于 DeMarker 正从超卖水平上升，这倾向于确认看涨动能。

在范围弹跳或有清晰支撑的修正行情中，需要重视该形态。当运用时，由一根收盘于 “W” 颈线上方的看涨蜡烛确认，会有帮助。止损设置应于包络线下轨之下、或 “W” 的低点。同样重要的是确保 DeMarker 展现出明显的上升走势，以避免假信号。我们如下实现看涨和看跌形态的 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_6( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1 ) && Low(X()) > ENV_LW(X()) && Low(X() + 1 ) <= ENV_LW(X() + 1 ) && Low(X() + 2 ) >= ENV_LW(X() + 2 ) && Low(X() + 3 ) <= ENV_LW(X() + 3 ) && Low(X() + 4 ) >= ENV_LW(X() + 4 )) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1 ) && High(X()) < ENV_UP(X()) && High(X() + 1 ) >= ENV_UP(X() + 1 ) && High(X() + 2 ) <= ENV_UP(X() + 2 ) && High(X() + 3 ) >= ENV_UP(X() + 3 ) && High(X() + 4 ) <= ENV_UP(X() + 4 )) { return ( true ); } return ( false ); }

形态-6 的卖出信号，是价格两次测试包络上轨，形成 “M” 顶，而 DeMarker 则逐渐从超买回落，标记为强逆转卖出。该形态有助于识别在重要阻力位处的强烈看跌逆转。两次触及包络线上轨形成 “M”，是阻力正坚持的信号。DeMarker下降确认了看涨动能衰竭，据同一时段内测试该形态的结果显示其在范围弹跳行情中的有效性：

当运用时，由一根收盘在 M 颈线以下的看跌蜡烛确认，这可作为额外的筛选。止损可放置在包络上轨之上、或 “M” 高点。还应核实 DeMarker 下跌趋势，以避免假入场。





DeMarker 从极限骤然复原 + 突破包络线

形态-7 的买入信号，是 DeMarker 从 0.3 以下的水平急剧回升，几根蜡烛内突破 0.5；与此同时，收盘价高于包络线上轨。该形态捕捉在一连串超卖条件之后的爆发性看涨走势。DeMarker 的急剧复原也是动能快速转移的信号，结合价格突破包络线上轨之上，确认突破的强度。这种设定对标波动行情、或新闻驱动的针尖行情。

当运用时，可以添加一个额外的高交易量过滤器，以及一根强势看涨蜡烛作为确认。止损位可置于包络线下轨，或近期摇摆低点之下。在应对过度扩展突破的逆转时，应谨慎使用尾随停止。我们如下实现的形态-2 的 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_7( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.5 && DEM(X() + 2 ) <= 0.3 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1 ) <= ENV_UP(X() + 1 )) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.5 && DEM(X() + 2 ) >= 0.8 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1 ) >= ENV_LW(X() + 1 )) { return ( true ); } return ( false ); }

卖出信号是 DeMarker 从 0.7 上方急跌至 0.5 以下，价格收盘跌破包络线下轨。该形态识别超买区段之后的急剧看跌走势。DeMarker 的快速下降示意动能迅速逆转。价格跌破包络线下轨，倾向是确认这种跌破的强度。就像看涨的对立方，它适合波动性、或事件驱动的抛售。测试，一年期优化后，前向漫游测试也为期一年，为我们呈现以下结果：

当运用时，可以添加高交易量过滤器，以及一根强烈看跌蜡烛作为确认。止损应设在包络线上轨之上、或近期摇摆高点之上。鉴于该形态的波动性，持续监控基础价格走势的变化至关重要。





DeMarker 极端水平 + 重测包络线

形态-8 是第 9 个形态，其买入定义是价格突破包络线上轨，DeMarker 高于 0.7，如此令低点高于包络线上轨之上。该形态对标回抽，以便低风险入场。DeMarker 高读数确认突破期间的看涨动能，价格重新测试作为支撑的包络线上轨，这提供了一个高概率入场机会。它在趋势行情中有效，其中突破明显。当使用过滤器确认该看涨回抽时，可用一根看涨蜡烛，如果它保持在包络线上轨之上，则为绿灯。止损可设置在上轨之上，或近期低点。在波动行情中应回避该形态。我们如下实现 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_8( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && Low(X()) > ENV_UP(X())) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && High(X()) < ENV_LW(X())) { return ( true ); } return ( false ); }

卖出信号是，如果价格跌破络包线下轨，且 DeMarker 低于 0.3，高点低于包络线下轨，则称为“回抽卖出”。该卖出形态识别突破之后的回抽，以便低风险做空入场。DeMarker 低于 0.3 往往是确认强劲的看跌动能。一旦价格重新测试包络线下轨，其暗含阻力，可设定高概率的做空。该形态适合看跌趋势，且伴随确认跌破。按上述类似形态设置进行前向漫游测试，为我们给出以下结果：

回抽确认，且伴随一根看跌蜡烛在包络线下轨受排斥，能作为额外的过滤器。止损可设在包络线下轨，或近期高点之上。在不同行情类型下进行健壮性回测也很重要





包络急剧倾斜 + DeMarker 动量转移

我们最终形态的买入信号，是当包络线明显向上倾斜（清晰上升），且 DeMarker 上升高于 0.5，这作为强趋势买入信号。形态-9 的看涨信号捕捉到强劲看涨趋势的起点，且动能已确认。包络线向上倾斜示意清晰的看涨趋势，且 DeMarker 高于 0.5，此为持续买盘压力。它是理想的方向延续移动的趋势行情。额外的入场过滤器可考察收盘价是否高于包络线中线或上轨，并由 DeMarker 确认。尾随停止可置于中线之下，还应避免入场迟到，因为该形态容易超展。我们如下实现 MQL5 版本：

bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_9( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1 ) < 0.5 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1 ) && ENV_UP(X() + 1 ) > ENV_UP(X() + 2 )) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1 ) > 0.5 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1 ) && ENV_LW(X() + 1 ) < ENV_LW(X() + 2 )) { return ( true ); } return ( false ); }

卖出信号是镜像我们的看涨形态，即包络线聚聚下行，且 DeMarker 跌破 0.5。该看跌形态识别强劲的看跌趋势的起点，同时也由动能确认。向下倾斜的包络线进一步支持这一观点，此外，低位 DeMarker 也确认了持续的卖压。正如预期，在有明确方向性的看跌行情中，它非常有效。按上述形态类似的设置测试，我们得到以下报告：

尽管反映出一些盈利，但该形态在训练时间区段之外的前向漫游测试中未能盈利。

看跌形态-9 的额外过滤器，是收盘价低于中线、或包络线下轨。尾随停止可以设置在中线、或包络线下轨之上，同时还应观察太多的 DeMarker 超卖读数，以避免入场太迟。





结束语

总之，我们引入了另一种动能与支撑/阻力结合的指标配对，来开发一款交易系统。经由一年期的优化后，自有限的一年期前向漫游测试，GBPUSD 货币对 H4 时间帧，在 10 个形态中仅有 6 个通过了前向漫游测试。如常，这里有许多因素能够解释这些特定成果。建议在更长时间区间，及针对预定经纪商价格数据进行更多测试。接下来我们将研究这些简单形态是否可由机器学习采纳和增强。