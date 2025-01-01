文档部分
获取执行交易操作之后剩余的可用保证金额度。

double  FreeMarginCheck(
   const string        symbol,              // 品名
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // 操作
   double              volume,              // 交易量
   double              price                // 价格
   ) const

参数

symbol

[输入]  交易操作的品名。

trade_operation

[输入]  交易操作类型 (ENUM_ORDER_TYPE 枚举)。

volume

[输入]  交易操作类型。

price

[输入]  交易操作价格。

返回值

执行交易操作之后剩余的可用保证金额度。

 