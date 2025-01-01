MQL5参考标准程序库交易类CAccountInfoOrderProfitCheck
- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
OrderProfitCheck
函数检查基于的传递参数计算当前账户的盈利。函数用于某个交易操作结果的预估。返回的数值以账户货币为单位。
|
double OrderProfitCheck(
参数
symbol
[输入] 交易操作的品名。
trade_operation
[输入] 交易操作类型 (ENUM_ORDER_TYPE 枚举)。
volume
[输入] 交易操作类型。
price_open
[输入] 开仓价。
price_close
[输入] 平仓价。
返回值
如果成功, 它返回盈利额度或在出错情况下 EMPTY_VALUE。