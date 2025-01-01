文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CAccountInfoOrderProfitCheck 

函数检查基于的传递参数计算当前账户的盈利。函数用于某个交易操作结果的预估。返回的数值以账户货币为单位。

double  OrderProfitCheck(
   const string        symbol,              // 品名
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // 操作类型 (ORDER_TYPE_BUY or ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // 交易量
   double              price_open,          // 开仓价
   double              price_close          // 平仓价
   ) const

参数

symbol

[输入]  交易操作的品名。

trade_operation

[输入]  交易操作类型 (ENUM_ORDER_TYPE 枚举)。

volume

[输入]  交易操作类型。

price_open

[输入]  开仓价。

price_close

[输入]  平仓价。

返回值

如果成功, 它返回盈利额度或在出错情况下 EMPTY_VALUE