MQL5参考标准程序库交易类COrderInfoTimeDone 

TimeDone

获取订单执行或取消的时间。

datetime  TimeDone() const

返回值

订单执行或取消的时间。

注释

订单必须先行使用 Select (通过单号) 或 SelectByIndex (通过索引) 方法选择。