MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoIsConnected
- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsConnected
获取有关与交易服务器连接的信息。
bool IsConnected() const
返回值
true, 如果终端已与交易服务器连接, 否则 false。
注释
为获取连接状态, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_CONNECTED 属性)。