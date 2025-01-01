文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoIsConnected 

IsConnected

获取有关与交易服务器连接的信息。

bool  IsConnected() const 

返回值

true, 如果终端已与交易服务器连接, 否则 false。

注释

为获取连接状态, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_CONNECTED 属性)。