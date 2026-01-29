从 MQL5 向 Discord 发送消息，创建 Discord-MetaTrader 5 机器人

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概述

我们不再生活在互联网和原始数字时代的早期阶段；如今，几乎所有东西都可以与互联网上的任何东西连接；这只取决于一个人是否愿意做所需的工作。

API（应用程序编程接口）是一组规则和协议，允许不同的软件应用程序相互通信，它的存在使多个软件或应用程序更容易连接到另一个，因此它使我们今天看到的连接最紧密的互联网。

要使用任何提供的 API，您必须遵守规则和协议，而 API 提供商必须授予您安全的方式（如果有的话）来访问它。

在 MetaTrader 5 和外部应用程序之间进行通信并不是一件新鲜事；以前在几个提供可靠 API 的应用程序上进行过此操作，MQL5 开发人员使用这些应用程序使用 Web 请求发送和接收信息。MQL5 交易者进行此类通信最常用的应用程序是 Telegram 。

在本文中，我们将讨论如何使用 MQL5 编程语言将消息和交易信息（信号）从 MetaTrader 5 发送到 Discord。





创建 Discord Webhook



对于那些还不熟悉 Discord 的人来说：

Discord 是一个免费的通信平台，允许用户通过文本、语音和视频聊天，并共享屏幕。它在与朋友和社区联系方面很受欢迎，特别是在在线游戏中，但也用于各种其他团体，如读书俱乐部或缝纫圈。

与 Telegram 类似，这是一个允许用户相互交流的通信平台。这两个平台都提供了 API，允许在平台之外进行通信，但在集成和自动化方面，Discord 远远领先于 Telegram。

该平台允许用户创建灵活的社区并管理不同类型的应用程序（也称为机器人）。

您可以通过多种方式创建机器人，并自动执行与 Discord 的通信和信息共享过程，但最简单的方法是在社区的某个频道中使用 Webhook 。以下是创建方法。

图 01.

从您的社区，转到服务器设置。

图 02.

从服务器设置转到“集成”>“Webhooks”。

图 03.

点击“新建 Webhook”按钮创建 Webhook。将创建一个名为 Captain Hook 的 Webhook 。您可以随意将此名称修改为您想要的任何名称。

图 04.

修改名称后，您可以选择要将此 webhook 应用于的频道。在这个服务器上，我有一个名为“交易信号”的频道，我想把这个 Webhook 应用到这个频道上。参见图 01。

最后，我们需要复制 Webhook URL 。这是我们的 API 网关，我们可以将其与MQL5 中的 Web 请求一起使用。

图 05.





从 MetaTrader 5 向 Discord 发送第一条消息



我们首先需要做的就是将 添加到 MetaTrader 5 的允许 URL 列表中，否则，接下来我们要讨论的所有内容都将无法正常工作。

在 MetaTrader 5 中，转到 “工具”>“选项”>“EA 交易”> “确保已选中‘允许对列出的 URL 发送 Web 请求’” ，然后继续在下面的表单中添加 URL。

使用 Webhook URL，我们可以在给定 JSON 格式数据的情况下向这个 API 端点发送 POST 请求。

文件名： Discord EA.mq5

#include <jason.mqh> string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR" ; int OnInit () { CJAVal js( NULL , jtUNDEF); string raw_json = "{\"content\": \"Hello world from MetaTrader5!\"}" ; bool b = js.Deserialize(raw_json); string json; js.Serialize(json); char data[]; ArrayResize (data, StringToCharArray (json, data, 0 , StringLen (json))); char res_data[]; string res_headers= NULL ; string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" ; uint timeout= 10000 ; int ret = WebRequest ( "POST" , discord_webhook_url, headers, timeout, data, res_data, res_headers); if (ret==- 1 ) { printf ( "func=%s line=%d, Failed to send a webrequest. Error = %s" , __FUNCTION__ , __LINE__ ,ErrorDescription( GetLastError ())); return false ; } if (ret== 204 ) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) Print ( "Message sent to discord successfully" ); } else { printf ( "Failed to send message to discord. Json response Error = %s" , CharArrayToString (res_data)); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

您要发送到 Discord 的所有信息和消息必须始终采用 JSON 格式。 JSON 对象中 content 键下的所有内容都代表发送到 Discord 的消息正文。

运行上述代码会向 Discord 发送一条简单的消息。

非常好！然而，处理 JSON 数据和其他所有内容只是为了向 Discord 发送一条简单的消息，这是一个令人厌烦的过程，让我们把所有内容都放在一个类中，以便更容易发送消息，而不必每次都担心技术问题。





在 MQL5 中创建 Discord 类



为了确保我们有一个标准的功能类，让我们在其中添加日志记录，以跟踪 API 端点和整个发送请求过程产生的错误。

文件名：Discord.mqh。

#include <errordescription.mqh> #include <logging.mqh> #include <jason.mqh> class CDiscord { protected : string m_webhook_url; string m_headers; uint m_timeout; CLogging logging; bool PostRequest( const string json); string GetFormattedJson( const string raw_json); public : CDiscord( const string webhook_url, const string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" , const uint timeout= 10000 ); ~CDiscord( void ); bool SendMessage( const string message); bool SendEmbeds( const string title, const string description_, color clr, const string footer_text, const datetime time); }; CDiscord::CDiscord( const string webhook_url, string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" , uint timeout= 10000 ): m_webhook_url(webhook_url), m_headers(headers), m_timeout(timeout) { logging.Config( "Discord server" ); if (!logging.init()) return ; logging.info( "Initialized" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __LINE__ ); }

我们对发送 POST 请求和将文本转换为 JSON 格式的重复性过程进行了封装。

string CDiscord::GetFormattedJson( const string raw_json) { CJAVal js( NULL , jtUNDEF); bool b = js.Deserialize(raw_json); string json; js.Serialize(json); return json; } bool CDiscord::PostRequest( const string json) { char res[]; char data[]; ArrayResize (data, StringToCharArray (json, data, 0 , StringLen (json))); char res_data[]; string res_headers= NULL ; int ret = WebRequest ( "POST" , m_webhook_url, m_headers, m_timeout, data, res_data, res_headers); if (ret==- 1 ) { printf ( "func=%s line=%d, Failed to send a webrequest. Error = %s" , __FUNCTION__ , __LINE__ ,ErrorDescription( GetLastError ())); return false ; } if (ret== 204 ) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) Print ( "Message sent to discord successfully" ); logging.info( "Message sent to discord successfully" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __LINE__ ); } else { printf ( "Failed to send message to discord. Json response Error = %s" , CharArrayToString (res_data)); logging.error( CharArrayToString (res_data), MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __LINE__ ); } return true ; }

下面是一个向 Discord 发送消息的简单函数。

bool CDiscord::SendMessage( const string message) { string raw_json = StringFormat ( "{\"content\": \"%s\"}" ,message); string json = GetFormattedJson(raw_json); return PostRequest(json); }

使用方法如下。

文件名： Discord EA.mq5

#include <Discord.mqh> CDiscord *discord; string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR" ; int OnInit () { discord = new CDiscord(discord_webhook_url); discord.SendMessage( "Hello from MetaTrader5!" ); }

这个简单而强大的函数可以用来发送不同类型的消息，因为 Discord 使用的是 Markdown 格式的文本。

Markdown 消息示例

discord.SendMessage( "# h1 header

" "## h2 header

" "### h3 header



" "**bold text** normal text

" "[MQL5](https://www.mql5.com)

" "![image](https://i.imgur.com/4M34hi2.png)" );

输出。

这甚至不是你用 Discord 提供的 Markdown 文本编辑器能做的最酷的事情。让我们与 Discord 分享一些代码行。

discord.SendMessage( "```MQL5

" "if (CheckPointer(discord)!=POINTER_INVALID)

" " delete discord;

" "```" ); discord.SendMessage( "```Python

" "while(True):

" " break

" "```" );

输出。

这是为了向您展示 Markdown 文本编辑器的强大功能。

在消息中添加表情符号

表情符号在短信中非常有用；它们增添了优雅，提高了可读性，更不用说注入了一点幽默。

与其他使用由特定数字代码制作的表情符号的通信平台不同，Discord 使用独特的语法直接在原始文本消息中识别和呈现表情符号。

你只需要将表情符号的名称放在两个冒号之间 —— 一个冒号放在表情符号名称的开头，另一个冒号放在表情符号名称的结尾。

当这些表情符号的代码插入到短信中时，它们将在 Discord 中呈现为表情符号。

discord.SendMessage( ":rotating_light: Trade Alert!" );

信息。

有成千上万的表情符号，很难把它们全部记录下来。这是速查表 —— https://github.com/ikatyang/emoji-cheat-sheet/blob/master/README.md 。 我创建了一个简单的库文件，其中包含一些表情符号的代码和语法，请随时根据自己的喜好添加更多表情符号的代码。

文件名：discord emojis.mqh

#define DISCORD_EMOJI_ROCKET ":rocket:" #define DISCORD_EMOJI_CHART_UP ":chart_with_upwards_trend:" #define DISCORD_EMOJI_CHART_DOWN ":chart_with_downwards_trend:" #define DISCORD_EMOJI_BAR_CHART ":bar_chart:" #define DISCORD_EMOJI_BOMB ":bomb:" #define DISCORD_EMOJI_THUMBS_UP ":thumbsup:" #define DISCORD_EMOJI_THUMBS_DOWN ":thumbsdown:" #define DISCORD_EMOJI_WARNING ":warning:" #define DISCORD_EMOJI_JOY ":joy:" #define DISCORD_EMOJI_SOB ":sob:" #define DISCORD_EMOJI_SMILE ":smile:" #define DISCORD_EMOJI_FIRE ":fire:" #define DISCORD_EMOJI_STAR ":star:" #define DISCORD_EMOJI_BLUSH ":blush:" #define DISCORD_EMOJI_THINKING ":thinking:" #define DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT ":rotating_light:" #define DISCORD_EMOJI_X ":x:" #define DISCORD_EMOJI_WHITE_CHECK_MARK ":white_check_mark:" #define DISCORD_EMOJI_BALLOT_BOX_WITH_CHECK ":ballot_box_with_check:" #define DISCORD_EMOJI_HASH ":hash:" #define DISCORD_EMOJI_ASTERISK ":asterisk:" #define DISCORD_EMOJI_ZERO ":zero:" #define DISCORD_EMOJI_ONE ":one:" #define DISCORD_EMOJI_TWO ":two:" #define DISCORD_EMOJI_THREE ":three:" #define DISCORD_EMOJI_FOUR ":four:" #define DISCORD_EMOJI_FIVE ":five:" #define DISCORD_EMOJI_SIX ":six:" #define DISCORD_EMOJI_SEVEN ":seven:" #define DISCORD_EMOJI_EIGHT ":eight:" #define DISCORD_EMOJI_NINE ":nine:" #define DISCORD_EMOJI_TEN ":keycap_ten:" #define DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE ":red_circle:" #define DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE ":green_circle:"

发送消息。

discord.SendMessage(DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT " Trade Alert! " DISCORD_EMOJI_JOY);

消息结果。

提及用户和角色

这个简单的消息可以处理提及和角色，这对有效的消息传递至关重要。

@everyone — 此通知会推送至频道中的所有用户，即使他们处于离线状态。

@here — 这会通知聊天中所有非空闲用户。 所有在线用户。

<@user_id> — 此操作会通知特定用户或多个用户。

<@&role_id> — 此操作会通知所有分配到特定角色的用户。例如，向所有被指定为手动交易者的用户发送交易信号。

使用示例。

discord.SendMessage( "@everyone This is an information about a trading account" ); discord.SendMessage( "@here This is a quick trading signals for all of you that are active" );

消息结果。





Discord 机器人的身份



webhook 的好处在于它不局限于默认外观（名称和头像）；你可以在发送消息请求时随时更改这些值。

此功能非常方便，因为您可以使用多个交易机器人向一两个社区发送某种信息，所有这些机器人共享一个 webhook，能够使用不同的身份，有助于区分发件人和收到的消息。

每次调用（启动）discord 类以使身份全局化时，我们都可以将此身份作为必要条件。

class CDiscord { protected : public : string m_name; string m_avatar_url; CDiscord( const string webhook_url, const string name, const string avatar_url, const string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" , const uint timeout= 10000 ); }

我们将这些变量设为公有声明，因为用户可能希望在过程中（在类初始化之后）修改或访问它们。

这使得跟踪分配给此 Discord 信使的每个用户名的日志变得更加容易。

CDiscord::CDiscord( const string webhook_url, const string name, const string avatar_url, const string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" , const uint timeout= 10000 ): m_webhook_url(webhook_url), m_headers(headers), m_timeout(timeout), m_name(name), m_avatar_url(avatar_url) { logging.Config(m_name); if (!logging.init()) return ; logging.info( "Initialized" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __LINE__ ); }

现在，我们必须在找到 JSON 字符串的任何地方附加此身份（姓名和头像）信息。

bool CDiscord::SendMessage( const string message) { string raw_json = StringFormat ( "{" "\"username\": \"%s\"," "\"avatar_url\": \"%s\"," "\"content\": \"%s\"" "}" , m_name, m_avatar_url, message); string json = GetFormattedJson(raw_json); return PostRequest(json); }

在 SendJSON() 函数内部，我们需要将此标识设置为可选，因为用户可能首先有不同的想法，这就是为什么他们选择使用一个接受原始 JSON 字符串的函数，该字符串使他们能够控制要发送的信息。

bool CDiscord::SendJSON( const string raw_json, bool use_id= true ) { CJAVal js; js.Deserialize(raw_json); if (use_id) { js[ "username" ] = m_name; js[ "avatar_url" ] = m_avatar_url; } string json; js.Serialize(json); return PostRequest(json); }

让我们为我们的机器人设置一个不同的身份。

#include <Discord.mqh> CDiscord *discord; input string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR" ; input string avatar_url_ = "https://imgur.com/m7sVf51.jpeg" ; input string bots_name = "Signals Bot" ; int OnInit () { discord = new CDiscord(discord_webhook_url, bots_name, avatar_url_); discord.SendMessage( "Same webhook but, different Identity :smile: cheers!" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

结果。





处理嵌入式文件和图像文件



尽管在创建 Discord 类时已将图像附加到上一节中讨论的消息中，但仍有一种正确的方法可以将文件和嵌入项附加到消息中。

我们可以通过独立的 JSON 请求来实现这一点。

discord.SendJSON( "{" "\"content\": \"Here's the latest chart update:\"," "\"embeds\": [" "{" "\"title\": \"Chart Update\"," "\"image\": {" "\"url\": \"https://imgur.com/SBsomI7.png\"" "}" "}" "]" "}" );

结果。

遗憾的是，尽管 Discord 能够接收文件，但您无法使用 Web Request 直接从 MQL5 发送图像。 目前，您所能做的最好的事情就是从在线托管文件的某个链接中共享图像。

在之前的例子中，我必须使用 imgur.com 。





将 MetaTrader 5 的交易通知发送到 Discord



交易者经常利用 MetaTrader 5 将信息发送到外部平台的功能，发送有关其交易活动的更新信息。让我们使用这个机器人（EA 交易）来完成这项任务。

首先是交易开仓通知。

01：发送交易开仓通知

OnTradeTransaction 函数非常适合这项任务。

以下是用于检查最近头寸和交易状态的条件检查器。

#define IS_TRANSACTION_POSITION_OPENED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && HistoryDealSelect (trans.deal) && ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_IN ) #define IS_TRANSACTION_POSITION_CLOSED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && HistoryDealSelect (trans.deal) && ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_OUT && (( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_REASON ) != DEAL_REASON_SL && ( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_REASON ) != DEAL_REASON_TP )) #define IS_TRANSACTION_POSITION_MODIFIED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_POSITION )

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { ulong deal_ticket = trans.deal; ulong position_ticket = trans.position; m_deal.Ticket(deal_ticket); if (IS_TRANSACTION_POSITION_OPENED) { if (deal_ticket== 0 ) return ; if (!m_position.SelectByTicket(position_ticket)) return ; if (!m_symbol.Name(m_deal. Symbol ())) { printf ( "line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s" , __LINE__ ,m_deal. Symbol (),ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } string message = DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT " **TRADE OPENED ALERT**



" "- **Symbol:**" +m_position. Symbol ()+ "

" "- **Trade Type:** " + (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE: DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) + " " +m_position.TypeDescription()+ "

" "- **Entry Price:** `" + DoubleToString (m_deal.Price(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **Stop Loss:** `" + DoubleToString (m_position.StopLoss(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **Take Profit:** `" + DoubleToString (m_position.TakeProfit(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **Time UTC:** `" + TimeToString ( TimeGMT ())+ "`

" "- **Position Ticket:** `" +( string )position_ticket+ "`

" "> " DISCORD_EMOJI_WARNING " *Risk what you can afford to lose.*" ; discord.SendMessage(message); } }

请注意： 在格式化市场价值（如入场价格、止损价和止盈价等）时，我用一个反引号（`）将每个值包裹起来。这会在 Discord 中创建一个内联代码块，这有助于在视觉上分隔数字，使用户更容易复制。 Discord 使用： 单个反引号 (`) 可以格式化行内代码 —— 非常适合价格等简短值。

三个反引号（```）格式化多行代码块 —— 用于较大的代码块或消息。

我使用 MetaTrader 5 的一键交易功能手动开了两个反向交易，结果如下。

02：发送交易修改通知

if (IS_TRANSACTION_POSITION_MODIFIED) { if (!m_position.SelectByTicket(position_ticket)) { printf ( "Failed to modify a position. Erorr = %s" ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } if (!m_symbol.Name(m_deal. Symbol ())) { printf ( "line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s" , __LINE__ ,m_deal. Symbol (),ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } string message = DISCORD_EMOJI_BAR_CHART " **TRADE MODIFIED ALERT**



" "- **Symbol:** `" +m_position. Symbol ()+ "`

" "- **Trade Type:** " + (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE: DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) + " " +m_position.TypeDescription()+ "

" "- **Entry Price:** `" + DoubleToString (m_position.PriceOpen(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **New Stop Loss:** `" + DoubleToString (m_position.StopLoss(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **New Take Profit:** `" + DoubleToString (m_position.TakeProfit(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **Time UTC:** `" + TimeToString ( TimeGMT ())+ "`

" "- **Position Ticket:** `" +( string )position_ticket+ "`

" "> " DISCORD_EMOJI_WARNING " *Risk what you can afford to lose.*" ; discord.SendMessage(message); }

此消息中的所有内容与发送交易通知的消息相同，只是更改了止损和止盈字段的名称。

03：发送平仓交易通知

if (IS_TRANSACTION_POSITION_CLOSED) { if (!m_symbol.Name(m_deal. Symbol ())) { printf ( "line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s" , __LINE__ ,m_deal. Symbol (),ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } m_symbol.RefreshRates(); long reason_integer; m_deal.InfoInteger( DEAL_REASON , reason_integer); string reason_text = GetDealReasonText(reason_integer); string message = DISCORD_EMOJI_X " **TRADE CLOSED ALERT**



" "- **Symbol:** `" + m_deal. Symbol () + "`

" "- **Trade Type:** " + (m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE : DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) + " " + m_position.TypeDescription() + "

" "- **Entry Price:** `" + DoubleToString (m_deal.Price(), m_symbol. Digits ()) + "`

" "- **Exit Price:** `" + (m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY ? ( DoubleToString (m_symbol.Bid(), m_symbol. Digits ())) : ( DoubleToString (m_symbol.Ask(), m_symbol. Digits ()))) + "`

" "- **Profit:** " + (m_deal.Profit() >= 0 ? DISCORD_EMOJI_THUMBS_UP : DISCORD_EMOJI_THUMBS_DOWN) + " `" + DoubleToString (m_deal.Profit(), 2 ) + "`

" "- **Close Reason:** `" + reason_text+ "`

" "- **Commission:** `" + DoubleToString (m_position.Commission(), 2 ) + "`

" "- **Swap:** `" + DoubleToString (m_position.Swap(), 2 )+ "`

" "- **Time (UTC):** `" + TimeToString ( TimeGMT ()) + "`

" "- **Deal Ticket:** `" + string (deal_ticket) + "`

" "> " DISCORD_EMOJI_WARNING " *Risk what you can afford to lose.*" ; discord.SendMessage(message); }

在收盘交易信息中，当交易以盈利收盘时，我们会放上一个点赞的表情符号，当交易亏损收盘时，会放一个点踩的表情符号。与开设和修改仓位不同，我们当时有一个仓位编号。已平仓的头寸不再是头寸，而是一笔交易，因此我们使用交易单号来表示它。

这笔交易是手动完成的，因此其原因变为客户端（桌面终端） ，这是根据 ENUM_DEAL_REASON 得出的。

string GetDealReasonText( long reason) { switch (( int )reason) { case DEAL_REASON_CLIENT : return "Client (Desktop Terminal)" ; case DEAL_REASON_MOBILE : return "Mobile App" ; case DEAL_REASON_WEB : return "Web Platform" ; case DEAL_REASON_EXPERT : return "Expert Advisor" ; case DEAL_REASON_SL : return "Stop Loss Hit" ; case DEAL_REASON_TP : return "Take Profit Hit" ; case DEAL_REASON_SO : return "Stop Out (Margin)" ; case DEAL_REASON_ROLLOVER : return "Rollover Execution" ; case DEAL_REASON_VMARGIN : return "Variation Margin Charged" ; case DEAL_REASON_SPLIT : return "Stock Split Adjustment" ; case DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION : return "Corporate Action" ; default : return "Unknown Reason" ; } }





底线



Discord webhook 是 MetaTrader 5 和 Discord 集成的良好起点，它能够实现这两个强大平台之间的通信。但是，正如我之前所说，所有 API 都有规则和限制 —— Discord Webhook API 也不例外，因为 Webhook 请求有速率限制。

使用单个 Webhook，您每 2 秒最多只能发送 5 条消息。

单个 Webhook 每分钟每个频道最多允许发送 30 条消息。

如果超过此限制，Discord 将返回 HTTP 429（请求过多）。为了解决这个问题，您可以在 MQL5 代码中添加延迟或队列。

此外，在整篇文章中，我都在谈论 Discord 机器人，但 Webhook 与 Discord 机器人非常不同。MQL5 和 Discord 之间的整个工作流程就是我所说的机器人。

机器人本质上是在 Discord 中运行的程序，提供从基本命令到复杂自动化的广泛功能。而另一方面，Webhook 只是简单的 URL，允许外部应用程序向特定的 Discord 频道发送自动消息。

下面表格列出了 Discord Webhook 和 Discord 机器人之间的区别。



Webhooks 机器人 功能

只能向指定频道发送消息

它们只能发送消息，不能查看消息。

每条消息最多可发送 10 个嵌入内容。



它们更加灵活，可以执行类似于普通用户的更复杂的操作。

机器人可以查看和发送消息。

每条消息只允许嵌入一个链接。 定制

每个服务器可创建 10 个 webhook，并可自定义每个 webhook 的头像和名称。

能够为嵌入内容之外的任何文本添加超链接

公共机器人通常具有预设的头像和名称，最终用户无法修改。

普通邮件中无法添加超链接，必须使用嵌入文本。 负载和安全

只是一个发送数据的端点，不需要实际的托管。

没有验证发送到 webhook 的数据是否来自可信来源。

没有验证发送到 webhook 的数据是否来自可信来源。如果 webhook URL 泄露，只会造成一些非永久性问题（例如，垃圾邮件）。

如有需要，可以轻松更改 webhook URL。

机器人必须托管在一个需要始终保持在线的安全环境中，这会消耗更多的资源。

机器人通过令牌进行身份验证；如果被泄露的令牌具有服务器所有者授予的权限，则由于其功能，可能会造成严重损害。

但是，如果需要，您可以重置机器人令牌。

Discord 机器人相当复杂，对于 MQL5 程序员来说不太实用，因为我们通常只需要一个功能来提醒其他交易者交易的进展情况。更不用说，要创建一个 Discord 机器人，你需要几个 Python 模块。

但是，如果你愿意，你可以开发这个功能齐全的 Discord 机器人，它可以与 MetaTrader 5 配合使用。

由于我们有一个 MetaTrader 5-Python 软件包，您可以在 Python 环境中实现这两个平台之间的完全集成。

致以最诚挚的问候。





附件表