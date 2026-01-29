从 MQL5 向 Discord 发送消息，创建 Discord-MetaTrader 5 机器人
目录
- 概述
- 创建 Discord Webhook
- 从 MetaTrader 5 向 Discord 发送第一条消息
- 在 MQL5 中创建 Discord 类
- Discord 机器人的身份
- 处理嵌入内容和图像文件
- 向 Discord 发送交易通知
- 结论
概述
我们不再生活在互联网和原始数字时代的早期阶段；如今，几乎所有东西都可以与互联网上的任何东西连接；这只取决于一个人是否愿意做所需的工作。
API（应用程序编程接口）是一组规则和协议，允许不同的软件应用程序相互通信，它的存在使多个软件或应用程序更容易连接到另一个，因此它使我们今天看到的连接最紧密的互联网。
要使用任何提供的 API，您必须遵守规则和协议，而 API 提供商必须授予您安全的方式（如果有的话）来访问它。
在 MetaTrader 5 和外部应用程序之间进行通信并不是一件新鲜事；以前在几个提供可靠 API 的应用程序上进行过此操作，MQL5 开发人员使用这些应用程序使用 Web 请求发送和接收信息。MQL5 交易者进行此类通信最常用的应用程序是 Telegram 。
在本文中，我们将讨论如何使用 MQL5 编程语言将消息和交易信息（信号）从 MetaTrader 5 发送到 Discord。
创建 Discord Webhook
对于那些还不熟悉 Discord 的人来说：
Discord 是一个免费的通信平台，允许用户通过文本、语音和视频聊天，并共享屏幕。它在与朋友和社区联系方面很受欢迎，特别是在在线游戏中，但也用于各种其他团体，如读书俱乐部或缝纫圈。
与 Telegram 类似，这是一个允许用户相互交流的通信平台。这两个平台都提供了 API，允许在平台之外进行通信，但在集成和自动化方面，Discord 远远领先于 Telegram。
该平台允许用户创建灵活的社区并管理不同类型的应用程序（也称为机器人）。
您可以通过多种方式创建机器人，并自动执行与 Discord 的通信和信息共享过程，但最简单的方法是在社区的某个频道中使用 Webhook 。以下是创建方法。
图 01.
从您的社区，转到服务器设置。
图 02.
从服务器设置转到“集成”>“Webhooks”。
图 03.
点击“新建 Webhook”按钮创建 Webhook。将创建一个名为 Captain Hook 的 Webhook 。您可以随意将此名称修改为您想要的任何名称。
图 04.
修改名称后，您可以选择要将此 webhook 应用于的频道。在这个服务器上，我有一个名为“交易信号”的频道，我想把这个 Webhook 应用到这个频道上。参见图 01。
最后，我们需要复制 Webhook URL 。这是我们的 API 网关，我们可以将其与MQL5 中的 Web 请求一起使用。
图 05.
从 MetaTrader 5 向 Discord 发送第一条消息
我们首先需要做的就是将 添加到 MetaTrader 5 的允许 URL 列表中，否则，接下来我们要讨论的所有内容都将无法正常工作。
在 MetaTrader 5 中，转到 “工具”>“选项”>“EA 交易”> “确保已选中‘允许对列出的 URL 发送 Web 请求’” ，然后继续在下面的表单中添加 URL。
使用 Webhook URL，我们可以在给定 JSON 格式数据的情况下向这个 API 端点发送 POST 请求。
文件名： Discord EA.mq5
#include <jason.mqh> //https://www.mql5.com/en/code/13663 string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- CJAVal js(NULL, jtUNDEF); //Creating a json object string raw_json = "{\"content\": \"Hello world from MetaTrader5!\"}"; bool b = js.Deserialize(raw_json); //Parse JSON string into a structured object string json; js.Serialize(json); //Convert the object to a valid JSON string //--- Sending a Post webrequest char data[]; ArrayResize(data, StringToCharArray(json, data, 0, StringLen(json))); //--- serialize to string //--- send data char res_data[]; //For storing the body of the response string res_headers=NULL; //For storing response headers (if needed) string headers="Content-Type: application/json; charset=utf-8"; uint timeout=10000; //10 seconds timeout for the HTTP request int ret = WebRequest("POST", discord_webhook_url, headers, timeout, data, res_data, res_headers); //Send a post request if (ret==-1) { printf("func=%s line=%d, Failed to send a webrequest. Error = %s",__FUNCTION__,__LINE__,ErrorDescription(GetLastError())); return false; } //--- Check if the post request was successful or not if (ret==204) { if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG)) Print("Message sent to discord successfully"); } else { printf("Failed to send message to discord. Json response Error = %s",CharArrayToString(res_data)); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
您要发送到 Discord 的所有信息和消息必须始终采用 JSON 格式。
JSON 对象中 content 键下的所有内容都代表发送到 Discord 的消息正文。
运行上述代码会向 Discord 发送一条简单的消息。
非常好！然而，处理 JSON 数据和其他所有内容只是为了向 Discord 发送一条简单的消息，这是一个令人厌烦的过程，让我们把所有内容都放在一个类中，以便更容易发送消息，而不必每次都担心技术问题。
在 MQL5 中创建 Discord 类
为了确保我们有一个标准的功能类，让我们在其中添加日志记录，以跟踪 API 端点和整个发送请求过程产生的错误。
文件名：Discord.mqh。
#include <errordescription.mqh> #include <logging.mqh> #include <jason.mqh> class CDiscord { protected: string m_webhook_url; string m_headers; uint m_timeout; CLogging logging; bool PostRequest(const string json); string GetFormattedJson(const string raw_json); public: CDiscord(const string webhook_url, const string headers="Content-Type: application/json; charset=utf-8", const uint timeout=10000); ~CDiscord(void); bool SendMessage(const string message); bool SendEmbeds(const string title, const string description_, color clr, const string footer_text, const datetime time); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CDiscord::CDiscord(const string webhook_url, string headers="Content-Type: application/json; charset=utf-8", uint timeout=10000): m_webhook_url(webhook_url), m_headers(headers), m_timeout(timeout) { //--- Initialize the logger logging.Config("Discord server"); if (!logging.init()) return; logging.info("Initialized",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME),__LINE__); }
我们对发送 POST 请求和将文本转换为 JSON 格式的重复性过程进行了封装。
string CDiscord::GetFormattedJson(const string raw_json) { CJAVal js(NULL, jtUNDEF); bool b = js.Deserialize(raw_json); string json; js.Serialize(json); return json; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CDiscord::PostRequest(const string json) { char res[]; //--- serialize to string char data[]; ArrayResize(data, StringToCharArray(json, data, 0, StringLen(json))); //--- send data char res_data[]; string res_headers=NULL; int ret = WebRequest("POST", m_webhook_url, m_headers, m_timeout, data, res_data, res_headers); //Send a post request if (ret==-1) { printf("func=%s line=%d, Failed to send a webrequest. Error = %s",__FUNCTION__,__LINE__,ErrorDescription(GetLastError())); return false; } //--- Check if the post request was successful or not if (ret==204) { if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG)) Print("Message sent to discord successfully"); logging.info("Message sent to discord successfully",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME), __LINE__); } else { printf("Failed to send message to discord. Json response Error = %s",CharArrayToString(res_data)); logging.error(CharArrayToString(res_data), MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME), __LINE__); } return true; }
下面是一个向 Discord 发送消息的简单函数。
bool CDiscord::SendMessage(const string message) { string raw_json = StringFormat("{\"content\": \"%s\"}",message); string json = GetFormattedJson(raw_json); //Deserialize & Serialize the message in JSON format return PostRequest(json); }
使用方法如下。
文件名： Discord EA.mq5
#include <Discord.mqh> CDiscord *discord; string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- discord = new CDiscord(discord_webhook_url); discord.SendMessage("Hello from MetaTrader5!"); }
这个简单而强大的函数可以用来发送不同类型的消息，因为 Discord 使用的是 Markdown 格式的文本。
Markdown 消息示例
discord.SendMessage( "# h1 header\n" "## h2 header\n" "### h3 header\n\n" "**bold text** normal text\n" "[MQL5](https://www.mql5.com)\n" "![image](https://i.imgur.com/4M34hi2.png)" );
输出。
这甚至不是你用 Discord 提供的 Markdown 文本编辑器能做的最酷的事情。让我们与 Discord 分享一些代码行。
discord.SendMessage("```MQL5\n" //we put the type of language for markdown highlighters after three consecutive backticks "if (CheckPointer(discord)!=POINTER_INVALID)\n" " delete discord;\n" "```"); discord.SendMessage("```Python\n" "while(True):\n" " break\n" "```");
输出。
这是为了向您展示 Markdown 文本编辑器的强大功能。
在消息中添加表情符号
表情符号在短信中非常有用；它们增添了优雅，提高了可读性，更不用说注入了一点幽默。
与其他使用由特定数字代码制作的表情符号的通信平台不同，Discord 使用独特的语法直接在原始文本消息中识别和呈现表情符号。
你只需要将表情符号的名称放在两个冒号之间 —— 一个冒号放在表情符号名称的开头，另一个冒号放在表情符号名称的结尾。
当这些表情符号的代码插入到短信中时，它们将在 Discord 中呈现为表情符号。
discord.SendMessage(":rotating_light: Trade Alert!");
信息。
有成千上万的表情符号，很难把它们全部记录下来。这是速查表 —— https://github.com/ikatyang/emoji-cheat-sheet/blob/master/README.md 。 我创建了一个简单的库文件，其中包含一些表情符号的代码和语法，请随时根据自己的喜好添加更多表情符号的代码。
文件名：discord emojis.mqh
#define DISCORD_EMOJI_ROCKET ":rocket:" #define DISCORD_EMOJI_CHART_UP ":chart_with_upwards_trend:" #define DISCORD_EMOJI_CHART_DOWN ":chart_with_downwards_trend:" #define DISCORD_EMOJI_BAR_CHART ":bar_chart:" #define DISCORD_EMOJI_BOMB ":bomb:" #define DISCORD_EMOJI_THUMBS_UP ":thumbsup:" #define DISCORD_EMOJI_THUMBS_DOWN ":thumbsdown:" #define DISCORD_EMOJI_WARNING ":warning:" #define DISCORD_EMOJI_JOY ":joy:" #define DISCORD_EMOJI_SOB ":sob:" #define DISCORD_EMOJI_SMILE ":smile:" #define DISCORD_EMOJI_FIRE ":fire:" #define DISCORD_EMOJI_STAR ":star:" #define DISCORD_EMOJI_BLUSH ":blush:" #define DISCORD_EMOJI_THINKING ":thinking:" #define DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT ":rotating_light:" #define DISCORD_EMOJI_X ":x:" #define DISCORD_EMOJI_WHITE_CHECK_MARK ":white_check_mark:" #define DISCORD_EMOJI_BALLOT_BOX_WITH_CHECK ":ballot_box_with_check:" #define DISCORD_EMOJI_HASH ":hash:" #define DISCORD_EMOJI_ASTERISK ":asterisk:" #define DISCORD_EMOJI_ZERO ":zero:" #define DISCORD_EMOJI_ONE ":one:" #define DISCORD_EMOJI_TWO ":two:" #define DISCORD_EMOJI_THREE ":three:" #define DISCORD_EMOJI_FOUR ":four:" #define DISCORD_EMOJI_FIVE ":five:" #define DISCORD_EMOJI_SIX ":six:" #define DISCORD_EMOJI_SEVEN ":seven:" #define DISCORD_EMOJI_EIGHT ":eight:" #define DISCORD_EMOJI_NINE ":nine:" #define DISCORD_EMOJI_TEN ":keycap_ten:" #define DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE ":red_circle:" #define DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE ":green_circle:"
发送消息。
discord.SendMessage(DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT " Trade Alert! " DISCORD_EMOJI_JOY);
消息结果。
提及用户和角色
这个简单的消息可以处理提及和角色，这对有效的消息传递至关重要。
- @everyone — 此通知会推送至频道中的所有用户，即使他们处于离线状态。
- @here — 这会通知聊天中所有非空闲用户。所有在线用户。
- <@user_id> — 此操作会通知特定用户或多个用户。
- <@&role_id> — 此操作会通知所有分配到特定角色的用户。例如，向所有被指定为手动交易者的用户发送交易信号。
使用示例。
discord.SendMessage("@everyone This is an information about a trading account"); discord.SendMessage("@here This is a quick trading signals for all of you that are active");
消息结果。
Discord 机器人的身份
webhook 的好处在于它不局限于默认外观（名称和头像）；你可以在发送消息请求时随时更改这些值。
此功能非常方便，因为您可以使用多个交易机器人向一两个社区发送某种信息，所有这些机器人共享一个 webhook，能够使用不同的身份，有助于区分发件人和收到的消息。
每次调用（启动）discord 类以使身份全局化时，我们都可以将此身份作为必要条件。
class CDiscord { protected: //... //... public: string m_name; string m_avatar_url; CDiscord(const string webhook_url, const string name, const string avatar_url, const string headers="Content-Type: application/json; charset=utf-8", const uint timeout=10000); }
我们将这些变量设为公有声明，因为用户可能希望在过程中（在类初始化之后）修改或访问它们。
这使得跟踪分配给此 Discord 信使的每个用户名的日志变得更加容易。
CDiscord::CDiscord(const string webhook_url, const string name, const string avatar_url, const string headers="Content-Type: application/json; charset=utf-8", const uint timeout=10000): m_webhook_url(webhook_url), m_headers(headers), m_timeout(timeout), m_name(name), m_avatar_url(avatar_url) { //--- Initialize the logger logging.Config(m_name); if (!logging.init()) return; logging.info("Initialized",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME),__LINE__); }
现在，我们必须在找到 JSON 字符串的任何地方附加此身份（姓名和头像）信息。
bool CDiscord::SendMessage(const string message) { string raw_json = StringFormat("{" "\"username\": \"%s\"," "\"avatar_url\": \"%s\"," "\"content\": \"%s\"" "}", m_name, m_avatar_url, message); string json = GetFormattedJson(raw_json); //Deserialize & Serialize the message in JSON format return PostRequest(json); }
在 SendJSON() 函数内部，我们需要将此标识设置为可选，因为用户可能首先有不同的想法，这就是为什么他们选择使用一个接受原始 JSON 字符串的函数，该字符串使他们能够控制要发送的信息。
bool CDiscord::SendJSON(const string raw_json, bool use_id=true) { CJAVal js; js.Deserialize(raw_json); if (use_id) //if a decides to use the ids assigned to the class constructor, we append that information to the json object { js["username"] = m_name; js["avatar_url"] = m_avatar_url; } string json; js.Serialize(json); return PostRequest(json); }
让我们为我们的机器人设置一个不同的身份。
#include <Discord.mqh> CDiscord *discord; input string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR"; input string avatar_url_ = "https://imgur.com/m7sVf51.jpeg"; input string bots_name = "Signals Bot"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- discord = new CDiscord(discord_webhook_url, bots_name, avatar_url_); discord.SendMessage("Same webhook but, different Identity :smile: cheers!"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
结果。
处理嵌入式文件和图像文件
尽管在创建 Discord 类时已将图像附加到上一节中讨论的消息中，但仍有一种正确的方法可以将文件和嵌入项附加到消息中。
我们可以通过独立的 JSON 请求来实现这一点。
discord.SendJSON( "{" "\"content\": \"Here's the latest chart update:\"," "\"embeds\": [" "{" "\"title\": \"Chart Update\"," "\"image\": {" "\"url\": \"https://imgur.com/SBsomI7.png\"" "}" "}" "]" "}" );
结果。
遗憾的是，尽管 Discord 能够接收文件，但您无法使用 Web Request 直接从 MQL5 发送图像。 目前，您所能做的最好的事情就是从在线托管文件的某个链接中共享图像。
在之前的例子中，我必须使用 imgur.com 。
将 MetaTrader 5 的交易通知发送到 Discord
交易者经常利用 MetaTrader 5 将信息发送到外部平台的功能，发送有关其交易活动的更新信息。让我们使用这个机器人（EA 交易）来完成这项任务。
首先是交易开仓通知。
01：发送交易开仓通知
OnTradeTransaction 函数非常适合这项任务。
以下是用于检查最近头寸和交易状态的条件检查器。
#define IS_TRANSACTION_POSITION_OPENED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && HistoryDealSelect(trans.deal) && (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_IN) #define IS_TRANSACTION_POSITION_CLOSED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && HistoryDealSelect(trans.deal) && (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT && ((ENUM_DEAL_REASON)HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_REASON) != DEAL_REASON_SL && (ENUM_DEAL_REASON)HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_REASON) != DEAL_REASON_TP)) #define IS_TRANSACTION_POSITION_MODIFIED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_POSITION)
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans, const MqlTradeRequest& request, const MqlTradeResult& result) { ulong deal_ticket = trans.deal; ulong position_ticket = trans.position; //--- m_deal.Ticket(deal_ticket); //select a deal by it's ticket if (IS_TRANSACTION_POSITION_OPENED) { if (deal_ticket==0) return; if (!m_position.SelectByTicket(position_ticket)) //select a position by ticket return; if (!m_symbol.Name(m_deal.Symbol())) //select a symbol from a position { printf("line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s",__LINE__,m_deal.Symbol(),ErrorDescription(GetLastError())); return; } string message = DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT " **TRADE OPENED ALERT** \n\n" "- **Symbol:**"+m_position.Symbol()+"\n" "- **Trade Type:** "+ (m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE: DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) +" "+m_position.TypeDescription()+"\n" "- **Entry Price:** `"+DoubleToString(m_deal.Price(), m_symbol.Digits())+"`\n" "- **Stop Loss:** `"+DoubleToString(m_position.StopLoss(), m_symbol.Digits())+"`\n" "- **Take Profit:** `"+DoubleToString(m_position.TakeProfit(), m_symbol.Digits())+"`\n" "- **Time UTC:** `"+TimeToString(TimeGMT())+"`\n" "- **Position Ticket:** `"+(string)position_ticket+"`\n" "> "DISCORD_EMOJI_WARNING" *Risk what you can afford to lose.*"; discord.SendMessage(message); } //... //... Other lines of code //... }
请注意：
在格式化市场价值（如入场价格、止损价和止盈价等）时，我用一个反引号（`）将每个值包裹起来。这会在 Discord 中创建一个内联代码块，这有助于在视觉上分隔数字，使用户更容易复制。
Discord 使用：
- 单个反引号 (`) 可以格式化行内代码 —— 非常适合价格等简短值。
- 三个反引号（```）格式化多行代码块 —— 用于较大的代码块或消息。
我使用 MetaTrader 5 的一键交易功能手动开了两个反向交易，结果如下。
02：发送交易修改通知
if (IS_TRANSACTION_POSITION_MODIFIED) { if (!m_position.SelectByTicket(position_ticket)) { printf("Failed to modify a position. Erorr = %s",ErrorDescription(GetLastError())); return; } if (!m_symbol.Name(m_deal.Symbol())) { printf("line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s",__LINE__,m_deal.Symbol(),ErrorDescription(GetLastError())); return; } string message = DISCORD_EMOJI_BAR_CHART " **TRADE MODIFIED ALERT** \n\n" "- **Symbol:** `"+m_position.Symbol()+"`\n" "- **Trade Type:** "+ (m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE: DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) +" "+m_position.TypeDescription()+"\n" "- **Entry Price:** `"+DoubleToString(m_position.PriceOpen(), m_symbol.Digits())+"`\n" "- **New Stop Loss:** `"+DoubleToString(m_position.StopLoss(), m_symbol.Digits())+"`\n" "- **New Take Profit:** `"+DoubleToString(m_position.TakeProfit(), m_symbol.Digits())+"`\n" "- **Time UTC:** `"+TimeToString(TimeGMT())+"`\n" "- **Position Ticket:** `"+(string)position_ticket+"`\n" "> "DISCORD_EMOJI_WARNING" *Risk what you can afford to lose.*"; discord.SendMessage(message); }
此消息中的所有内容与发送交易通知的消息相同，只是更改了止损和止盈字段的名称。
03：发送平仓交易通知
if (IS_TRANSACTION_POSITION_CLOSED) { if (!m_symbol.Name(m_deal.Symbol())) { printf("line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s",__LINE__,m_deal.Symbol(),ErrorDescription(GetLastError())); return; } m_symbol.RefreshRates(); //Get recent ask and bid prices long reason_integer; m_deal.InfoInteger(DEAL_REASON, reason_integer); string reason_text = GetDealReasonText(reason_integer); string message = DISCORD_EMOJI_X " **TRADE CLOSED ALERT**\n\n" "- **Symbol:** `" + m_deal.Symbol() + "`\n" "- **Trade Type:** " + (m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE : DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) + " " + m_position.TypeDescription() + "\n" "- **Entry Price:** `" + DoubleToString(m_deal.Price(), m_symbol.Digits()) + "`\n" "- **Exit Price:** `" + (m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY ? (DoubleToString(m_symbol.Bid(), m_symbol.Digits())) : (DoubleToString(m_symbol.Ask(), m_symbol.Digits()))) + "`\n" "- **Profit:** " + (m_deal.Profit() >= 0 ? DISCORD_EMOJI_THUMBS_UP : DISCORD_EMOJI_THUMBS_DOWN) + " `" + DoubleToString(m_deal.Profit(), 2) + "`\n" "- **Close Reason:** `" + reason_text+ "`\n" "- **Commission:** `" + DoubleToString(m_position.Commission(), 2) + "`\n" "- **Swap:** `" + DoubleToString(m_position.Swap(), 2)+ "`\n" "- **Time (UTC):** `" + TimeToString(TimeGMT()) + "`\n" "- **Deal Ticket:** `" + string(deal_ticket) + "`\n" "> "DISCORD_EMOJI_WARNING" *Risk what you can afford to lose.*"; discord.SendMessage(message); }
在收盘交易信息中，当交易以盈利收盘时，我们会放上一个点赞的表情符号，当交易亏损收盘时，会放一个点踩的表情符号。与开设和修改仓位不同，我们当时有一个仓位编号。已平仓的头寸不再是头寸，而是一笔交易，因此我们使用交易单号来表示它。
这笔交易是手动完成的，因此其原因变为客户端（桌面终端） ，这是根据 ENUM_DEAL_REASON 得出的。
string GetDealReasonText(long reason) { switch((int)reason) { case DEAL_REASON_CLIENT: return "Client (Desktop Terminal)"; case DEAL_REASON_MOBILE: return "Mobile App"; case DEAL_REASON_WEB: return "Web Platform"; case DEAL_REASON_EXPERT: return "Expert Advisor"; case DEAL_REASON_SL: return "Stop Loss Hit"; case DEAL_REASON_TP: return "Take Profit Hit"; case DEAL_REASON_SO: return "Stop Out (Margin)"; case DEAL_REASON_ROLLOVER: return "Rollover Execution"; case DEAL_REASON_VMARGIN: return "Variation Margin Charged"; case DEAL_REASON_SPLIT: return "Stock Split Adjustment"; case DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION: return "Corporate Action"; default: return "Unknown Reason"; } }
底线
Discord webhook 是 MetaTrader 5 和 Discord 集成的良好起点，它能够实现这两个强大平台之间的通信。但是，正如我之前所说，所有 API 都有规则和限制 —— Discord Webhook API 也不例外，因为 Webhook 请求有速率限制。
- 使用单个 Webhook，您每 2 秒最多只能发送 5 条消息。
- 单个 Webhook 每分钟每个频道最多允许发送 30 条消息。
如果超过此限制，Discord 将返回 HTTP 429（请求过多）。为了解决这个问题，您可以在 MQL5 代码中添加延迟或队列。
此外，在整篇文章中，我都在谈论 Discord 机器人，但 Webhook 与 Discord 机器人非常不同。MQL5 和 Discord 之间的整个工作流程就是我所说的机器人。
机器人本质上是在 Discord 中运行的程序，提供从基本命令到复杂自动化的广泛功能。而另一方面，Webhook 只是简单的 URL，允许外部应用程序向特定的 Discord 频道发送自动消息。
下面表格列出了 Discord Webhook 和 Discord 机器人之间的区别。
|Webhooks
|机器人
|功能
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|定制
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|负载和安全
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Discord 机器人相当复杂，对于 MQL5 程序员来说不太实用，因为我们通常只需要一个功能来提醒其他交易者交易的进展情况。更不用说，要创建一个 Discord 机器人，你需要几个 Python 模块。
但是，如果你愿意，你可以开发这个功能齐全的 Discord 机器人，它可以与 MetaTrader 5 配合使用。
由于我们有一个 MetaTrader 5-Python 软件包，您可以在 Python 环境中实现这两个平台之间的完全集成。
致以最诚挚的问候。
附件表
|文件名
|描述与用途
|Include\discord emojis.mqh
|包含与 Discord 兼容的表情符号代码和语法。
|Include\discord.mqh
|它有 CDiscord 类，用于以 JSON 格式向 Discord 平台发送消息。
|Include\errordescription.mqh
|包含 MetaTrader 5 以 MQL5 语言生成的所有错误代码的描述。
|Include\jason.mqh
|一个用于 JSON 协议序列化和反序列化的库。
|Include\logging.mqh
|用于记录 CDiscord 类（Webhook 发送器）产生的所有信息和错误的库。
|Experts\Discord EA.mq5
|一个用于测试 Discord webhook 并向指定的 Discord webhook URL 发送交易警报的 EA 交易。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18550
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