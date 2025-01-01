文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTradeBuyLimit 

BuyLimit

按照指定参数放置低多类型挂单 (在低于市场现价的价位买入)。

bool  BuyLimit(
   double                volume,                       // 订单交易量
   double                price,                        // 订单价格
   const string          symbol=NULL,                  // 品名
   double                sl=0.0,                       // 止损价
   double                tp=0.0,                       // 止盈价
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time=ORDER_TIME_GTC,     // 订单生命周期
   datetime              expiration=0,                 // 订单过期时间
   const string          comment=""                    // 注释
   )

参数

volume

[输入]  订单交易量。

price

[输入]  订单价格。

symbol=NULL

[输入]  订单品名。如果品名未指定, 则使用当前品名。

sl=0.0

[输入]  止损价位。

tp=0.0

[输入]  止盈价位。

type_time=ORDER_TIME_GTC

[i输入]  订单生命周期 (值为 ENUM_ORDER_TYPE_TIME 枚举)。

expiration=0

[输入]  订单过期时间 (仅用在 type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED)。

comment=""

[输入]  订单注释。

返回值

true – 结构检查成功情况下, 否则 false。

注释

成功完成 BuyLimit(...) 方法并不意味着总是成功执行交易操作。有必要检查交易请求的结果 (交易服务器 返回代码), 即 ResultRetcode()ResultOrder() 返回的代码。