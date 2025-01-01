文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTradeOrderOpen 

OrderOpen

按照设置参数放置订单。

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // 品名
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // 订单类型
   double                volume,          // 订单交易量
   double                limit_price,     // StopLimit 价格
   double                price,           // 执行价格
   double                sl,              // 止损价
   double                tp,              // 止盈价
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // 过期类型
   datetime              expiration,      // 过期tion
   const string          comment=""       // 注释
   )

参数

symbol

[输入]  交易工具名称。

order_type

[输入]  交易操作类型 (值为 ENUM_ORDER_TYPE 枚举)。

volume

[输入]  请求的订单交易量。

limit_price

[输入] 放置 StopLimit 挂单的价位。

price

[输入] 订单必须被执行的价格。

sl

[输入] 触发止损的价格。

tp

[输入] 触发止盈的价格。

type_time

[输入]  订单执行类型 (值为 ENUM_ORDER_TYPE_TIME 枚举)。

expiration

[输入] 挂单执行日期。

comment=""

[输入]  订单注释。

返回值

true – 结构检查基本成功情况下, 否则 false。

注释

成功完成 OrderSend(...) 方法并不意味着总是成功执行交易操作。有必要检查交易请求的结果 (交易服务器返回代码), 即 ResultRetcode() 和 <li5>ResultDeal()</li5> 返回的代码。