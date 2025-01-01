文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CAccountInfoMaxLotCheck 

MaxLotCheck

获取交易操作的最大可能交易量。

double  MaxLotCheck(
   const string        symbol,              // 品名
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // 操作
   double              price,               // 价格
   double              percent=100          // 用于交易操作的可用保证金百分比 (0-100%)
   ) const

参数

symbol

[输入]  交易操作的品名。

trade_operation

[输入]  交易操作类型 (ENUM_ORDER_TYPE 枚举)。

price

[输入]  交易操作价格。

percent=100

[输入]  用于交易操作的可用保证金百分比 (0-100%)。

返回值

交易操作的最大可能交易量。