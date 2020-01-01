- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- terminal_info
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
获取可通过单号或持仓筛选的交易历史中的订单。共有三个调用选项。
调用指定时间间隔。返回指定时间间隔内的所有订单。
|
history_orders_get(
调用指定订单单号。返回带有指定单号的订单。
|
history_orders_get(
调用指定持仓单号。返回在ORDER_POSITION_ID属性中具有指定持仓单号的所有订单。
|
history_orders_get(
参数
date_from
[in] 请求订单的开始日期。通过'datetime'对象或根据1970.01.01以来过去的秒数设置。首先指定所需的未命名参数。
date_to
[in] 请求订单的结束日期。通过'datetime'对象或根据1970.01.01以来过去的秒数设置。其次指定所需的未命名参数。
group="GROUP"
[in] 用于跑了一组必要交易品种的过滤器。可选的命名参数。如果指定了组，则函数只返回满足交易品种名称指定条件的订单。
ticket=TICKET
[in] 应该接收的订单单号。可选参数。如果没有指定，则不应用过滤器。
position=POSITION
[in] 应接收所有交易的持仓单号（存储在ORDER_POSITION_ID）。可选参数。如果没有指定，则不应用过滤器。
返回值
以指定元组结构(namedtuple)的形式返回信息。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。
注意
该函数允许在一个类似于HistoryOrdersTotal和HistoryOrderSelect的串联调用中接收指定时间段内的所有历史订单。
group参数可以包含多个逗号分隔条件。条件可以使用'*'设置为掩码。逻辑否定字符'!'可以用来表示排除条件。所有条件依序应用，这意味着应该先指定包含到组中的条件，然后再指定排除条件。例如，group="*, !EUR"意味着应该先选择所有交易品种的交易，然后排除交易品种名称中包含"EUR"的交易。
例如：
|
from datetime import datetime
另见