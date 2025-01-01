- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
BuyStop
按照指定参数放置高多类型挂单 (在高于市场现价的价位买入)。
|
bool BuyStop(
参数
volume
[输入] 订单交易量。
price
[输入] 订单价格。
symbol=NULL
[输入] 订单品名。如果品名未指定, 则使用当前品名。
sl=0.0
[输入] 止损价位。
tp=0.0
[输入] 止盈价位。
type_time=ORDER_TIME_GTC
[i输入] 订单生命周期 (值为 ENUM_ORDER_TYPE_TIME 枚举)。
expiration=0
[输入] 订单过期时间 (仅用在 type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED)。
comment=""
[输入] 订单注释。
返回值
true – 结构检查成功情况下, 否则 false。
注释
成功完成 BuyStop(...) 方法并不意味着总是成功执行交易操作。有必要检查交易请求的结果 (交易服务器 返回代码), 即 ResultRetcode() 和 ResultOrder() 返回的代码。