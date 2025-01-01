MQL5参考标准程序库交易类CHistoryOrderInfoTimeSetupMsc
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
TimeSetupMsc
获取订单放置执行时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。
|
ulong TimeSetupMsc() const
返回值
订单放置执行时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。
注释
历史订单必须先行使用 Ticket (通过单号) 或 SelectByIndex (通过索引) 方法选择。