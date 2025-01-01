文档部分
TimeSetupMsc

获取订单放置执行时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。

ulong  TimeSetupMsc() const

返回值

订单放置执行时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。

注释

订单必须先行使用 Select (通过单号) 或 SelectByIndex (通过索引) 方法选择。