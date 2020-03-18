- initialize
positions_get
获取可通过交易品种或单号筛选的未结持仓。共有三个调用选项。
无参数调用。返回所有交易品种的未结持仓。
调用指定应接收的交易品种未结持仓。
|
positions_get(
调用指定应接收的交易品种组未结持仓。
|
positions_get(
调用指定持仓单号。
|
positions_get(
参数
symbol="SYMBOL"
[in] 交易品种名称。可选的命名参数。如果指定交易品种，则忽略ticket参数。
group="GROUP"
[in] 用于跑了一组必要交易品种的过滤器。可选的命名参数。如果指定了组，则函数只返回满足交易品种名称指定条件的持仓。
ticket=TICKET
[in] 持仓单号(POSITION_TICKET)。可选的命名参数。
返回值
以指定元组结构(namedtuple)的形式返回信息。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。
注意
该函数允许在一个类似于PositionsTotal和PositionSelect的串联调用中接收所有未结持仓。
group参数可以包含多个逗号分隔条件。条件可以使用'*'设置为掩码。逻辑否定字符'!'可以用来表示排除条件。所有条件依序应用，这意味着应该先指定包含到组中的条件，然后再指定排除条件。例如，group="*, !EUR"意味着应该先选择所有交易品种的持仓，然后排除交易品种名称中包含"EUR"的持仓。
例如：
|
import MetaTrader5 as mt5
另见