MarginCheck
获取执行交易操作所需的保证金额度。
double MarginCheck(
参数
symbol
[输入] 交易操作的品名。
trade_operation
[输入] 交易操作类型 (ENUM_ORDER_TYPE 枚举)。
volume
[输入] 交易操作类型。
price
[输入] 交易操作价格。
返回值
执行交易操作所需的保证金额度。