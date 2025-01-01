文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTradeOrderDelete 

OrderDelete

删除挂单。

bool  OrderDelete(
   ulong  ticket      // 订单单号
   )

参数

ticket

[输入]  订单单号。

返回值

true – 结构检查基本成功情况下, 否则 false。

注释

成功完成 OrderDelete(...) 方法并不意味着总是成功执行交易操作。有必要检查交易请求的结果 (交易服务器返回码), 使用 ResultRetcode() 获取。