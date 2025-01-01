文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoIsEmailEnabled 

IsEmailEnabled

获取发送电子邮件至 SMTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定。

bool  IsEmailEnabled() const 

返回值

true, 如果发送 e-mails 允许, 否则 false。

注释

为获取发送 e-mails 权限, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_EMAIL_ENABLED 属性)。