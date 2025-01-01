文档部分
PositionClose

以指定交易品种平仓。

bool  PositionClose(
   const string  symbol,                  // 交易品种
   ulong         deviation=ULONG_MAX      // 滑点
   )

关闭指定报价的持仓。

bool  PositionClose(
   const ulong   ticket,                  // 持仓价格
   ulong         deviation=ULONG_MAX      // 偏差
   )

参数

交易品种

[输入]  交易工具名称, 即用来平仓的。

报价

[in]  平仓价格。

deviation=ULONG_MAX

[输入] 距现价的最大滑点 (点数为单位)。

返回值

true – 结构检查基本成功情况下, 否则 false。

注释

成功完成 PositionClose(...) 方法并不意味着总是成功执行交易操作。有必要检查交易请求的结果 (交易服务器返回码), 使用 ResultRetcode() 获取。