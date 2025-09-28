TakvimBölümler

Avustralya Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya İstatistik Bürosu (Australian Bureau of Statistics)
Sektör:
GSYİH
Düşük N/D 1.0%
0.5%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Avustralya GSYİH Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki GSYİH hesaplamasına dahil edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının baz yılın aynı çeyreğine kıyasla değişimini yansıtır. İthal mal ve hizmet fiyatları dikkate alınmaz. GSYİH Zincir Fiyat Endeksi, enflasyon ve ekonomik faaliyeti ölçerken kullanılır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avustralya Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
N/D
1.0%
0.5%
1 Q 2025
0.5%
1.2%
1.4%
4 Q 2024
1.4%
1.2%
-0.2%
3 Q 2024
-0.2%
0.9%
-0.8%
2 Q 2024
-0.9%
1.7%
1.0%
1 Q 2024
0.8%
3.3%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
6.7%
0.5%
3 Q 2023
0.6%
-1.6%
-2.1%
2 Q 2023
-2.2%
5.1%
1.7%
1 Q 2023
1.8%
4.3%
0.6%
4 Q 2022
0.6%
-0.4%
0.2%
3 Q 2022
0.2%
4.1%
4.1%
2 Q 2022
4.3%
2.5%
5.0%
1 Q 2022
4.9%
-0.8%
-0.6%
4 Q 2021
-0.6%
-0.4%
0.2%
3 Q 2021
0.5%
2.8%
3.4%
2 Q 2021
3.3%
2.8%
3.0%
1 Q 2021
3.1%
1.7%
1.6%
4 Q 2020
1.7%
0.2%
-0.1%
3 Q 2020
-0.1%
0.3%
-0.3%
2 Q 2020
-0.2%
0.7%
1.1%
1 Q 2020
1.1%
-1.8%
-1.2%
4 Q 2019
-1.2%
0.9%
0.7%
3 Q 2019
0.7%
0.7%
1.1%
2 Q 2019
1.2%
1.2%
1.2%
1 Q 2019
1.3%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
0.9%
3 Q 2018
0.9%
0.1%
2 Q 2018
0.1%
1.1%
1 Q 2018
1.1%
0.8%
4 Q 2017
0.8%
-1.1%
3 Q 2017
0.0%
-1.1%
2 Q 2017
-1.1%
2.2%
1 Q 2017
2.2%
2.9%
4 Q 2016
2.9%
1.2%
3 Q 2016
1.2%
1.0%
2 Q 2016
0.9%
-0.2%
1 Q 2016
-0.4%
-0.7%
4 Q 2015
-0.7%
-0.2%
3 Q 2015
-0.2%
-0.5%
2 Q 2015
-0.5%
0.1%
1 Q 2015
0.0%
-0.2%
4 Q 2014
-0.2%
-0.3%
3 Q 2014
-0.3%
-0.6%
2 Q 2014
-0.5%
0.2%
1 Q 2014
0.4%
