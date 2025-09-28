Avustralya Tam Zamanlı İstihdam Değişimi, söz konusu aydaki tam zamanlı işte çalışan kişi sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Gösterge, Aylık Nüfus Anketi temel alınarak hesaplanır. Anket, yaklaşık 26.000 özel konuttan oluşan örnekleme dayanır ve 15 yaş ve üzerindeki Avustralya vatandaşlarının yaklaşık %0.32'sini kapsar. Anket, kalıcı savunma kuvvetlerinin üyelerini, denizaşırı hükümetlerin diplomatik personellerini, Avustralya'da bulunan denizaşırı sakinleri ve Avustralya'da görevlendirilmiş Avustralyalı olmayan savunma kuvvetlerinin üyelerini içermez.

Burada tam zamanlı çalışma, haftada 35 saat veya daha fazla çalışma anlamına gelir: bir şirkette, devlet kurumunda, çiftlikte, aile şirketinde vb. İşletme sahipleri de hesaplamaya dahil edilir.

İşgücü piyasasının gücünü değerlendirirken, analistler öncelikle tam zamanlı istihdama dikkat eder, çünkü tam zamanlı istihdamın artışı ekonominin güçlendiğini gösterir. Tam zamanlı olarak ne kadar çok insan istihdam edilirse, orta vadeli tüketici harcamaları o kadar yüksek olur ve dolayısıyla ekonominin gelişimi o kadar aktif olur.

Göstergedeki artış, daha güçlü bir işgücü piyasasının göstergesidir ve Avustralya doları fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler: