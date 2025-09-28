TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Avustralya Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (Australia Full-Time Employment Change)

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya İstatistik Bürosu (Australian Bureau of Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Orta -40.9 K
63.6 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-40.9 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Avustralya Tam Zamanlı İstihdam Değişimi, söz konusu aydaki tam zamanlı işte çalışan kişi sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Gösterge, Aylık Nüfus Anketi temel alınarak hesaplanır. Anket, yaklaşık 26.000 özel konuttan oluşan örnekleme dayanır ve 15 yaş ve üzerindeki Avustralya vatandaşlarının yaklaşık %0.32'sini kapsar. Anket, kalıcı savunma kuvvetlerinin üyelerini, denizaşırı hükümetlerin diplomatik personellerini, Avustralya'da bulunan denizaşırı sakinleri ve Avustralya'da görevlendirilmiş Avustralyalı olmayan savunma kuvvetlerinin üyelerini içermez.

Burada tam zamanlı çalışma, haftada 35 saat veya daha fazla çalışma anlamına gelir: bir şirkette, devlet kurumunda, çiftlikte, aile şirketinde vb. İşletme sahipleri de hesaplamaya dahil edilir.

İşgücü piyasasının gücünü değerlendirirken, analistler öncelikle tam zamanlı istihdama dikkat eder, çünkü tam zamanlı istihdamın artışı ekonominin güçlendiğini gösterir. Tam zamanlı olarak ne kadar çok insan istihdam edilirse, orta vadeli tüketici harcamaları o kadar yüksek olur ve dolayısıyla ekonominin gelişimi o kadar aktif olur.

Göstergedeki artış, daha güçlü bir işgücü piyasasının göstergesidir ve Avustralya doları fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Avustralya Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (Australia Full-Time Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-40.9 K
63.6 K
Tem 2025
60.5 K
-36.6 K
Haz 2025
-38.2 K
41.9 K
May 2025
38.7 K
58.6 K
Nis 2025
59.5 K
12.2 K
Mar 2025
15.0 K
-43.8 K
Şub 2025
-35.7 K
37.0 K
Oca 2025
54.1 K
-23.7 K
Ara 2024
-23.7 K
49.5 K
Kas 2024
52.6 K
9.0 K
Eki 2024
9.7 K
48.8 K
Eyl 2024
51.6 K
-5.9 K
Ağu 2024
-3.1 K
64.7 K
Tem 2024
60.5 K
45.2 K
Haz 2024
43.3 K
41.3 K
May 2024
41.7 K
-7.6 K
Nis 2024
-6.1 K
26.6 K
Mar 2024
27.9 K
79.4 K
Şub 2024
78.2 K
19.9 K
Oca 2024
11.1 K
-109.4 K
Ara 2023
-106.6 K
57.0 K
Kas 2023
57.0 K
10.7 K
Eki 2023
17.0 K
-36.5 K
Eyl 2023
-39.9 K
7.2 K
Ağu 2023
2.8 K
-18.7 K
Tem 2023
-24.2 K
38.0 K
Haz 2023
39.3 K
62.9 K
May 2023
61.7 K
-28.6 K
Nis 2023
-27.1 K
82.5 K
Mar 2023
72.2 K
79.2 K
Şub 2023
74.9 K
-42.4 K
Oca 2023
-43.3 K
14.4 K
Ara 2022
17.6 K
33.3 K
Kas 2022
34.2 K
55.0 K
Eki 2022
47.1 K
10.9 K
Eyl 2022
13.3 K
55.0 K
Ağu 2022
58.8 K
-86.9 K
Tem 2022
-86.9 K
52.9 K
Haz 2022
52.9 K
69.4 K
May 2022
69.4 K
93.4 K
Nis 2022
92.4 K
19.9 K
Mar 2022
20.5 K
121.9 K
Şub 2022
121.9 K
-6.1 K
Oca 2022
-17.0 K
41.5 K
Ara 2021
41.5 K
128.3 K
Kas 2021
128.3 K
-47.2 K
Eki 2021
-40.4 K
25.1 K
Eyl 2021
26.7 K
-68.0 K
Ağu 2021
-68.0 K
-5.0 K
Tem 2021
-4.2 K
51.6 K
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod