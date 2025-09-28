Ekonomik Takvim
Avustralya İşsizlik Oranı (Australia Unemployment Rate)
Avustralya İşsizlik Oranı, toplam sivil işgücüne göre işsiz vatandaşların yüzdesidir. Gösterge hesaplamasında son dört haftadır aktif olarak iş arayan ve şu anda çalışmayan kişi işsiz olarak tanımlanır. Bu kişi, işsizlik ödeneği alıp almadığına bakılmaksızın işsizlik oranına dahil edilir.
Gösterge, Aylık Nüfus Anketi temel alınarak hesaplanır. Anket, yaklaşık 26.000 özel konuttan oluşan örnekleme dayanır ve 15 yaş ve üzerindeki Avustralya vatandaşlarının yaklaşık %0.32'sini kapsar. Anket, kalıcı savunma kuvvetlerinin üyelerini, denizaşırı hükümetlerin diplomatik personellerini, Avustralya'da bulunan denizaşırı sakinleri ve Avustralya'da görevlendirilmiş Avustralyalı olmayan savunma kuvvetlerinin üyelerini içermez.
Bu gösterge, Avustralya'nın işgücü piyasasının durumunu değerlendirmek için en yaygın kullanılan orandır. Ülkenin ekonomik kalkınmasının temel göstergelerinden biridir. Bir tahmin göstergesi değildir. Göstergenin artışı veya düşüşü aslında ekonomik durumdaki değişikliklerin bir sonucudur.
Avustralya Merkez Bankası, cari dönem faiz oranlarını belirlemede temel parametrelerden biri olarak işsizlik oranını kullanır. İşsizlik oranı ne kadar düşük olursa, ülkenin ekonomisinin sağlığına ilişkin değerlendirme o kadar iyimser olur. Tersine, işsizlik oranındaki artış Avustralya doları fiyatlarını olumsuz yönde etkiler.
"Avustralya İşsizlik Oranı (Australia Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
