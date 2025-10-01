Avustralya Yatırım Amaçlı Konut Kredileri (Aylık), söz konusu aydaki yatırım amaçlı konut inşaatı ve kiralama ve yeniden satış amaçlı alımlar için verilen kredi miktarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Endeks, söz konusu ayda bankalar ve banka dışı kredi kuruluşları tarafından verilen kredileri içerir. Bu tür kuruluşlar şunlardır: bankalar, yapı kooperatifleri, kredi birlikleri ve kooperatifleri, sigorta şirketleri, genel devlet işletmeleri, emeklilik fonları, aracılar vasıtasıyla kredi alanlar fon sağlayan toptan kredi verenler ve kayıtlı finansal şirketler.

Hesaplama verileri, bankaların, kredi kooperatiflerinin, yapı kooperatiflerinin ve kayıtlı finans kuruluşlarının devlet kurumlarına sağladığı raporlardan elde edilir. Raporlama formlarında bunun için özel bir alan bulunur. Diğer kredi kuruluşlarından gelen veriler doğrudan Avustralya İstatistik Bürosu tarafından toplanır.

Endeks, yatırım amaçlı konut kredisi piyasasının faaliyetindeki değişimlerin yalnızca nesnel nedenlerini yansıtması amacıyla mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Örneğin Paskalya, Mart ve Nisan hesaplamalarını etkileyebilir.

Yatırım amaçlı konut kredilerinde artış olması emlak piyasasının büyümesine işaret eder. Ayrıca, göstergedeki artış, ülkenin ekonomisine artan iş güvenini gösterir: işletmeler, gelecekteki gelirlerine güvendikleri için kredi almaya hazırdır. Bu nedenle, endeksteki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

