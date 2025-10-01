TakvimBölümler

Avustralya Yatırım Amaçlı Konut Kredileri (Aylık) (Australia Investment Housing Loans m/m)

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya İstatistik Bürosu (Australian Bureau of Statistics)
Sektör:
Konut
Düşük 1.4%
-0.1%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
1.4%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Avustralya Yatırım Amaçlı Konut Kredileri (Aylık), söz konusu aydaki yatırım amaçlı konut inşaatı ve kiralama ve yeniden satış amaçlı alımlar için verilen kredi miktarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Endeks, söz konusu ayda bankalar ve banka dışı kredi kuruluşları tarafından verilen kredileri içerir. Bu tür kuruluşlar şunlardır: bankalar, yapı kooperatifleri, kredi birlikleri ve kooperatifleri, sigorta şirketleri, genel devlet işletmeleri, emeklilik fonları, aracılar vasıtasıyla kredi alanlar fon sağlayan toptan kredi verenler ve kayıtlı finansal şirketler.

Hesaplama verileri, bankaların, kredi kooperatiflerinin, yapı kooperatiflerinin ve kayıtlı finans kuruluşlarının devlet kurumlarına sağladığı raporlardan elde edilir. Raporlama formlarında bunun için özel bir alan bulunur. Diğer kredi kuruluşlarından gelen veriler doğrudan Avustralya İstatistik Bürosu tarafından toplanır.

Endeks, yatırım amaçlı konut kredisi piyasasının faaliyetindeki değişimlerin yalnızca nesnel nedenlerini yansıtması amacıyla mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Örneğin Paskalya, Mart ve Nisan hesaplamalarını etkileyebilir.

Yatırım amaçlı konut kredilerinde artış olması emlak piyasasının büyümesine işaret eder. Ayrıca, göstergedeki artış, ülkenin ekonomisine artan iş güvenini gösterir: işletmeler, gelecekteki gelirlerine güvendikleri için kredi almaya hazırdır. Bu nedenle, endeksteki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

"Avustralya Yatırım Amaçlı Konut Kredileri (Aylık) (Australia Investment Housing Loans m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Haz 2025
1.4%
-0.1%
Mar 2025
-0.3%
-2.5%
Ara 2024
-2.9%
8.3%
Eyl 2024
-1.0%
1.8%
Ağu 2024
1.4%
5.1%
Tem 2024
5.4%
1.1%
Haz 2024
2.7%
-1.3%
May 2024
-1.3%
5.3%
Nis 2024
5.6%
4.4%
Mar 2024
3.8%
2.5%
Şub 2024
1.2%
-0.8%
Oca 2024
-2.6%
-1.6%
Ara 2023
-1.3%
1.4%
Kas 2023
1.9%
4.9%
Eki 2023
5.0%
2.8%
Eyl 2023
2.0%
1.7%
Ağu 2023
1.6%
-0.3%
Tem 2023
-0.1%
1.3%
Haz 2023
2.6%
5.9%
May 2023
6.2%
-0.2%
Nis 2023
-0.9%
3.4%
Mar 2023
3.7%
-0.6%
Şub 2023
-0.5%
-3.0%
Oca 2023
-6.0%
-4.3%
Ara 2022
-4.4%
-3.5%
Kas 2022
-3.6%
-2.3%
Eki 2022
-2.2%
-3.5%
Eyl 2022
-6.0%
-4.8%
Ağu 2022
-4.8%
-11.2%
Tem 2022
-11.2%
-6.3%
Haz 2022
-6.3%
0.9%
May 2022
0.9%
-4.8%
Nis 2022
-4.8%
2.5%
Mar 2022
2.9%
-1.1%
Şub 2022
-1.8%
6.1%
Oca 2022
6.1%
2.4%
Ara 2021
2.4%
3.8%
Kas 2021
3.8%
1.1%
Eki 2021
1.1%
1.4%
Eyl 2021
1.4%
1.5%
Ağu 2021
1.5%
1.8%
Tem 2021
1.8%
0.7%
Haz 2021
0.7%
13.3%
May 2021
13.3%
2.1%
Nis 2021
2.1%
14.3%
Mar 2021
12.7%
4.5%
Şub 2021
4.5%
9.4%
Oca 2021
9.4%
8.2%
Ara 2020
8.2%
6.0%
Kas 2020
6.0%
0.3%
