Avustralya Ekipman, Tesis ve Makine Sermaye Harcamaları (Çeyreklik), söz konusu çeyrekte ekipmana yönelik yapılan özel sermaye harcamalarını bir önceki çeyreğe kıyasla yansıtır.

Gösterge hesaplaması, binaların, konteynerlerin, özel amaçlı aletlerin vb. ayrılmaz bir parçasını oluşturmayan tesis, makine, araç, elektrikli cihaz, ofis ekipmanı, mobilya, demirbaş ve teçhizata ilişkin harcamaları içerir.

Gösterge, Avustralya ekonomisinin en önemli sektörlerindeki (imalat ve madencilik ile diğer endüstriler) sermaye harcamaları hakkında ayrı halde veriler sağlar. Şu sektörler hesaplamaya dahil edilmemiştir: tarım, ormancılık ve balıkçılık; kamu yönetimi ve güvenlik; Eğitim; sağlık, emeklilik sigortası fonları. Gösterge yalnızca özel işletmelerin sermaye harcamalarını kapsamakta olup, bu nedenle kamu sektörü işletme birimleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Yeni sermaye harcamalarının miktarı, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından Avustralya'daki 9.000 özel şirketin katıldığı anketten toplanan verilere dayanarak hesaplanır. Kapanan şirketleri hariç tutmak ve listeye istatistiksel olarak anlamlı olan yenilerini eklemek için örneklem üç ayda bir güncellenir. 10'dan az çalışanı olan şirketler hesaplamaya dahil edilmez.

Göstergedeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

