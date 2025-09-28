Avustralya İnşaat Sermaye Harcamaları (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki bina ve yapıların inşaatına yönelik özel sermaye harcamalarının bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Gösterge, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından ulusal ekonominin farklı sektörlerini (genel olarak kabul edilen sınıflandırmaya göre) temsil eden 9.000 özel şirketin katıldığı anketten elde edilen verilere dayanarak hesaplanır.

Şu sektörler hesaplamaya dahil edilmez: tarım, ormancılık, balıkçılık, eğitim, sağlık, emeklilik sigortası fonları. Bakanlıkların, resmi makamların ve diğer devlet kurumlarının harcamaları da hesaplamanın dışında tutulur.

Örneklem, az sayıda çalışanı olan şirketleri kapsamaz: bu şirketlerin ülkenin inşaat sermaye harcamaları üzerinde çok az etkiye sahip olduklarına inanılır. Örneklem üç ayda bir gözden geçirilir: faaliyetlerini durduran şirketler anketten çıkarılır ve yeni şirketler dahil edilir.

Anket, yeni binaları ve teknolojik yapıları, restorasyon ve yeniden inşayı, mühendislik iletişimlerini ve diğer sabit yapı türlerini kapsar. Ayrıca hesaplama yolların, köprülerin, rıhtımların, limanların, demir yolu hatlarının, boru hatlarının vb. yapımını da içerir.

Sermaye harcamalarındaki artış, ticari faaliyetin gelişiminin bir göstergesidir. Bu nedenle gösterge, ekonomik faaliyetteki orta ve uzun vadeli artışın dolaylı bir ölçüsü olabilir. Kısa vadeli yorumu, inşaat onayları ve Avustralya inşaat endeksi ile bağlantılıdır. Bu göstergelerdeki artış, GSYİH'ya önemli katkı sağlayan inşaat sektörü için olumlu olarak görülebilir.

Göstergedeki artış Avustralya doları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: