Ai Group Avustralya İnşaat Endeksi (Ai Group Australia Construction Index)

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya Sanayi Grubu (Australian Industry Group)
Sektör:
İş
Düşük 1.0
-1.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
1.0
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Son değerler:

açıklanan veri

"Ai Group Avustralya İnşaat Endeksi (Ai Group Australia Construction Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
1.0
-1.3
Tem 2025
-1.3
-14.9
Haz 2025
-14.9
-6.4
May 2025
-6.4
-7.9
Nis 2025
-7.9
-19.3
Mar 2025
-19.3
-3.7
Şub 2025
-3.7
-20.0
Oca 2025
-20.0
-19.0
Kas 2024
-19.0
-40.9
Eki 2024
-40.9
-19.8
Eyl 2024
-19.8
-38.1
Ağu 2024
-38.1
-20.7
Tem 2024
-20.7
-23.2
Haz 2024
-23.2
-68.1
May 2024
-68.1
-25.6
Nis 2024
-25.6
-12.9
Mar 2024
-12.9
-18.4
Şub 2024
-18.4
-11.5
Oca 2024
-11.5
-22.2
Kas 2023
-22.2
18.5
Eki 2023
18.5
7.1
Eyl 2023
7.1
-9.9
Ağu 2023
-9.9
-9.2
Tem 2023
-9.2
10.6
Haz 2023
10.6
-6.6
May 2023
-6.6
-12.4
Nis 2023
-12.4
-5.8
