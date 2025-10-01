Avustralya Konut Kredileri (Aylık), söz konusu aydaki konut inşaatı ve satın almalar için verilen kredi sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge yalnızca, yeniden satış veya kiralama için satın alınmayan, kendi ikametgahı için olan konutları kapsar.

Endeks, söz konusu ayda bankalar ve banka dışı kredi kuruluşları tarafından verilen kredileri içerir. Bu tür kuruluşlar şunlardır: bankalar, yapı kooperatifleri, kredi birlikleri ve kooperatifleri, sigorta şirketleri, genel devlet işletmeleri, emeklilik fonları, aracılar vasıtasıyla kredi alanlar fon sağlayan toptan kredi verenler ve kayıtlı finansal şirketler.

Hesaplama verileri, bankaların, kredi kooperatiflerinin, yapı kooperatiflerinin ve kayıtlı finans kuruluşlarının devlet kurumlarına sağladığı raporlardan elde edilir. Raporlama formlarında bunun için özel bir alan bulunur. Diğer kredi kuruluşlarından gelen veriler doğrudan Avustralya İstatistik Bürosu tarafından toplanır.

Endeks, konut kredisi piyasasının faaliyetindeki değişimlerin yalnızca nesnel nedenlerini yansıtması amacıyla mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Örneğin Paskalya, Mart ve Nisan hesaplamalarını etkileyebilir.

Konut kredisi sayısındaki artış, konut piyasasında büyümeyi gösterir ve ayrıca nüfusun ülkenin ekonomisine olan güveninde artmaya işaret eder: insanlar gelecekteki gelirlerine güvendikleri için kredi alırlar. Bu nedenle, endeksteki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

