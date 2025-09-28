Avustralya Özel Yeni Sermaye Harcamaları (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki özel işletmelerin inşaat ve ekipmana yönelik toplam harcamalarının bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Farklı varlık türleri için ayrı olacak şekilde değerler hesaplanır ve ardından tek bir göstergede toplanır.

Yeni sermaye harcamaları, yeni fiziki varlıkların satın alınmasını veya bunların yeniden yapılandırılmasını ve modernizasyonunu içerir.

Gösterge, Avustralya ekonomisinin en önemli sektörlerindeki (imalat ve madencilik ile diğer endüstriler) sermaye harcamaları hakkında ayrı halde veriler sağlar. Şu sektörler hesaplamaya dahil edilmemiştir: tarım, ormancılık ve balıkçılık; kamu yönetimi ve güvenlik; Eğitim; sağlık, emeklilik sigortası fonları. Gösterge yalnızca özel işletmelerin sermaye harcamalarını kapsamakta olup, bu nedenle kamu sektörü işletme birimleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Yeni sermaye harcamalarının miktarı, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından Avustralya'daki 9.000 özel şirketin katıldığı anketten toplanan verilere dayanarak hesaplanır. Kapanan şirketleri hariç tutmak ve listeye istatistiksel olarak anlamlı olan yenilerini eklemek için örneklem üç ayda bir güncellenir. 10'dan az çalışanı olan şirketler hesaplamaya dahil edilmez.

Şirketler, 3 temel rakam sağladıkları anketi doldururlar: söz konusu dönem için gerçekleşen harcamalar, kısa vadeli ve uzun vadeli beklentiler (beklentinin hazırlanabileceği temel alınarak).

Sermaye harcamaları, endüstriyel gelişmenin önde gelen bir göstergesidir. Göstergedeki artış, AUD fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: