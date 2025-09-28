Avustralya Özel Konut Onayları (Aylık), söz konusu aydaki özel konutların inşası için ülkenin devlet yetkilileri tarafından verilen onayların sayısının bir öncekine aya göre değişimini yansıtır.

Hesaplama aşağıdakileri içerir:

Yeni inşaat onayları

Mevcut binalarda değişiklik ve ilaveler için onaylar

Onarım ve inşaat işleri için onaylar

İstatistikler, 10.000$ veya daha fazla değere sahip konut binalarının inşası için onayları içerir.

Hesaplama için veriler, yerel yönetim kurumlarından ve sertifikalandırma kuruluşlarından toplanır. Rakamlar mevsimsel olarak ayarlanmıştır, çünkü inşaat yoğunluğu bazı dönemlerde karakteristik olarak daha yüksek olur. Bu nedenle mevsimsel olarak ayarlama, verilerin aydan aya daha doğru bir şekilde karşılaştırılmasına olanak tanır.

Değer, konut binaları için mevcut talebi yansıtır. Ülkenin inşaat endüstrisi faaliyetinin önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilir: inşaat onaylarının sayısındaki artış, daha sonraki projelerde artışa yol açacaktır. Ayrıca gösterge dolaylı olarak bankacılık sektörünü de etkileyebilir (konut kredileri nedeniyle).

Bununla birlikte, göstergenin bir başka olası yorumu daha vardır, çünkü konut piyasasındaki aşırı arz, uzun vadede fiyatlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler: