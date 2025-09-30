Avustralya Merkez Bankası (RBA) Faiz Oranı Kararı, Avustralya doları fiyatlarını etkileyen en önemli ekonomik olaylardan biridir. Karar RBA Kurulu tarafından verilir.

Ülkenin para politikasının belirlendiği Yönetim Kurulu toplantıları yılda 11 kez (aylık olarak, ocak hariç) yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri mevcut ekonomik durumu (hem iç gündemi hem de dünya ekonomisinin durumunu ve ayrıca finansal ve ekonomik koşulları etkileyen ana olayları) inceler, mevcut para politikasını tartışır ve para politikası tedbirlerini ve faiz oranını oylar.

Yönetim Kurulunun kararları toplantıdan sonra açıklanır.

RBA, enflasyonun hedef seviyeye yükselmesine yardımcı olmak için faiz oranını düşürebilir. Tersine, enflasyon hedef seviyeyi aşarsa, RBA Avustralya dolarını daha pahalı hale getirmeye çalışacaktır, bunun için (bir dizi tedbirin yanı sıra) faiz oranını artıracaktır.

Bu nedenle, Avustralya Merkez Bankasının her faiz oranı kararı, AUD fiyatlarını doğrudan etkiler (özellikle oran değiştiğinde). Oranı artırma kararı genellikle AUD fiyatlarında artışa yol açar.

Son değerler: