Avustralya İşletme Stokları (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki perakendecilerin, toptancıların ve üreticilerin depolarında saklanan tüm malların toplam miktarının bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır.

Gösterge, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından 15.000 özel şirketin katıldığı anketten toplanan verilere dayanılarak hesaplanır. Anket kapsamı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da benimsenen standart endüstriyel sınıflandırmaya göre tüm endüstrileri temsil eden şirketleri içerir. Tam rapor versiyonu, sektöre, çalışan sayısına ve bölgeye göre katmanlara ayrılmış veriler sağlar. Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Anket, 20'den az çalışanı olan şirketleri kapsamaz (bu tür şirketlere ilişkin veriler alım ve satım bazında hesaplanır). İstihdam oluşturmayan mikro işletmeler hariçtir.

Toptan satış stokları nadiren ayrı olarak yorumlanır. Ekonomistler genellikle bu göstergeyi satış hacmiyle birlikte değerlendirir. Genel olarak, satışların stoklara oranı hesaplanır. Bu hesaplama, yakın gelecekteki üretim artışı veya düşüşünü önerebilir. Örneğin, stoklar satışlardan daha yavaş artarsa, ürün sıkıntısı var demektir ve üretim artışı beklenebilir. Tersine, toptan satış stoğundaki aşırılık, üretimde fazla arz olduğu ve yakın vadede olası bir yavaşlama olabileceği anlamına gelir.

Üretim, ülkenin GSYİH'sına önemli bir katkı sağlar, bu nedenle toptan satış stoklarındaki keskin bir artış veya azalma Avustralya doları fiyatlarını dolaylı olarak etkileyebilir.

Son değerler: