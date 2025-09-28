Ekonomik Takvim
Avustralya Cari Hesabı (Australia Current Account)
|Düşük
|$-13.654 B
|$-13.134 B
|
$-14.092 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya Cari Hesap, net ticaret dengesinin (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark) ve Avustralya sakinleri tarafından yerleşik olmayanlardan elde edilen birincil ve ikincil gelirin toplamını yansıtır.
Birincil gelir, yerleşik olmayanlar tarafından Avustralya sakinlerine ödenecek gelirlerden oluşur: çalışanlara verilen tazminatlar, yatırım gelirleri, yeniden yatırım yapılmış kazançlar, yurt dışındaki mülklerden elde edilen faiz getiren kira gelirleri, öz sermaye temettüleri, ürün sübvansiyonları. İkincil gelir, insani yardım, yurt dışında geçici olarak ikamet eden kişilerden gelen para transferleri, yerleşik olmayan öğrenciler tarafından akademik araştırma için alınan burslar vb. anlamına gelebilir.
Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır.
Göstergenin Avustralya doları fiyatları üzerindeki etkisi, mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Çoğu zaman, göstergedeki artış para birimi için pozitif olarak görülür, çünkü yabancılar mal veya hizmet için ödeme yapmaları amacıyla Avustralya doları almaları gerekir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya Cari Hesabı (Australia Current Account)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
