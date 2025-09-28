Avustralya Net İhracat Katkısı, ülkenin ticaret akışlarının genel yönünü karakterize eder. Net ihracat, Avustralya'nın toplam ihracat ve ithalat hacminin arasındaki farkı temsil eder. Bu gösterge pozitifse, ülke mal ve hizmet ihracatçısıdır; negatif ise ülke daha fazla olarak ithalat yapıyordur.

Avustralya aktif bir demir cevheri, altın ve kömür ihracatçısıdır ve dünyanın en büyük buğday ve yün ihracatçılarından biridir. Bu nedenle ihracat, ülkenin GSYİH'sının en önemli bileşenlerinden biridir. Net ihracatın GSYİH'ya yüzde olarak katkısındaki değişim, ülkedeki dış ticaret faaliyetinin yoğunluğunu gösterir.

Ancak, göstergenin Avustralya doları fiyatları üzerinde nadiren doğrudan bir etkisi olabilir. Ekonomistler bu göstergeyi ülkenin ekonomik kalkınmasının kapsamlı analizinin bir parçası olarak kullanırlar.

