Ekonomik Takvim
NAB Avustralya Üç Aylık İş Güveni (NAB Australia Quarterly Business Confidence)
|Düşük
|N/D
|-1
|
-1
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
NAB Çeyreklik İş Güven Endeksi, Ulusal Avustralya Bankası tarafından yürütülen Avustralya şirketlerinin katıldığı bir iş anketine dayanarak hesaplanır. Rapor; vergi düzenlemesi, konut fiyatları, faiz oranları, ücretler, jeopolitik riskler, federal ve bölgesel politikalar ve diğer faktörler dahil olmak üzere 17 farklı faktör için iş beklentilerini yansıtmaktadır. Sıfırın üzerindeki bir değer, iş koşullarının iyileştirildiğini gösterir ve AUD fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir. Negatif bir değer kötüleşen koşulları gösterir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"NAB Avustralya Üç Aylık İş Güveni (NAB Australia Quarterly Business Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
