Avustralya Gelir Vergisi Öncesi Şirket Gelirleri (Çeyreklik) (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya İstatistik Bürosu (Australian Bureau of Statistics)
Sektör:
İş
Düşük 2.1%
0.6%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Avustralya Gelir Vergisi Öncesi Şirket Gelirleri (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki özel şirketlerin gelir vergisi öncesi toplam gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Hesaplama, mal, hizmet, şirket varlıklarının satışından ve ayrıca alınan temettülerden elde edilen geliri içerir.

Gösterge, gelir vergisi ve olağanüstü harcama kalemleri öncesi hesaplanan net işletme gelirini yansıtır. Ayrıca, işletmelerin öz sermaye mallarının satışından doğan gelirler ve alınan temettüler dahil değildir.

Gösterge, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından 19.000 özel şirketin katıldığı anketten toplanan verilere dayanılarak hesaplanır. Anket kapsamı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da benimsenen standart endüstriyel sınıflandırmaya göre tüm endüstrileri temsil eden şirketleri içerir. Tam rapor versiyonu, sektöre, çalışan sayısına ve bölgeye göre katmanlara ayrılmış veriler sağlar. Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

10'dan az çalışanı olan şirketler ankete dahil edilmez. Bu tür şirketlere ilişkin veriler, satış hacmi verilerine dayalı şekilde istatistiksel olarak hesaplanır. İstihdam oluşturmayan mikro işletmeler hariçtir.

Özel şirketlerin brüt işletme gelirleri, ülkedeki iş süreçlerinin yoğunluğunu yansıtır. Değerdeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

"Avustralya Gelir Vergisi Öncesi Şirket Gelirleri (Çeyreklik) (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
2.1%
0.6%
1 Q 2025
0.7%
4.4%
4 Q 2024
4.8%
2.3%
3 Q 2024
1.6%
-1.9%
2 Q 2024
-1.7%
-8.0%
1 Q 2024
-8.4%
8.3%
4 Q 2023
4.7%
3.6%
3 Q 2023
1.6%
-14.5%
2 Q 2023
-14.6%
-8.8%
1 Q 2023
-7.5%
20.4%
4 Q 2022
22.2%
-16.6%
3 Q 2022
-15.9%
14.5%
2 Q 2022
15.7%
3.6%
1 Q 2022
2.2%
10.5%
4 Q 2021
7.6%
-1.3%
3 Q 2021
-0.4%
22.6%
2 Q 2021
17.4%
-6.2%
1 Q 2021
-6.0%
3.8%
4 Q 2020
2.4%
23.6%
3 Q 2020
25.8%
7.4%
2 Q 2020
6.3%
-15.9%
1 Q 2020
-16.2%
-0.5%
4 Q 2019
-0.6%
-0.3%
3 Q 2019
-0.7%
0.2%
2 Q 2019
-0.3%
2.0%
1 Q 2019
1.5%
1.0%
4 Q 2018
3.3%
6.2%
3 Q 2018
6.7%
9.9%
2 Q 2018
9.6%
-17.1%
1 Q 2018
-16.0%
18.9%
4 Q 2017
19.0%
6.7%
3 Q 2017
3.8%
-8.3%
2 Q 2017
-4.8%
-0.2%
1 Q 2017
0.9%
51.1%
4 Q 2016
67.9%
1.0%
3 Q 2016
3.6%
12.8%
2 Q 2016
18.7%
-16.9%
1 Q 2016
-15.1%
18.8%
4 Q 2015
60.1%
-13.3%
3 Q 2015
-11.2%
-12.7%
2 Q 2015
-11.3%
13.7%
1 Q 2015
12.5%
-8.9%
4 Q 2014
-9.6%
7.7%
3 Q 2014
10.2%
