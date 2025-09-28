Avustralya Gelir Vergisi Öncesi Şirket Gelirleri (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki özel şirketlerin gelir vergisi öncesi toplam gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Hesaplama, mal, hizmet, şirket varlıklarının satışından ve ayrıca alınan temettülerden elde edilen geliri içerir.

Gösterge, gelir vergisi ve olağanüstü harcama kalemleri öncesi hesaplanan net işletme gelirini yansıtır. Ayrıca, işletmelerin öz sermaye mallarının satışından doğan gelirler ve alınan temettüler dahil değildir.

Gösterge, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından 19.000 özel şirketin katıldığı anketten toplanan verilere dayanılarak hesaplanır. Anket kapsamı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da benimsenen standart endüstriyel sınıflandırmaya göre tüm endüstrileri temsil eden şirketleri içerir. Tam rapor versiyonu, sektöre, çalışan sayısına ve bölgeye göre katmanlara ayrılmış veriler sağlar. Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

10'dan az çalışanı olan şirketler ankete dahil edilmez. Bu tür şirketlere ilişkin veriler, satış hacmi verilerine dayalı şekilde istatistiksel olarak hesaplanır. İstihdam oluşturmayan mikro işletmeler hariçtir.

Özel şirketlerin brüt işletme gelirleri, ülkedeki iş süreçlerinin yoğunluğunu yansıtır. Değerdeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: