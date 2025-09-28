Ekonomik Takvim
Avustralya Tamamlanan İnşaatı İşi q/q (Australia Construction Work Done q/q)
|Orta
|3.0%
|0.4%
|
-0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya Tamamlanmış İnşaat İşleri (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki tamamlanan konut ve konut dışı binaların ve mühendislik projelerinin sayısının bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır.
Gösterge hesaplaması, hem özel sektör hem de kamu sektörü için yapılan bina ve mühendislik inşaatı işlerini kapsar. İş kapsamı, yeni binaların inşası, yapısal değişiklikler veya genişletmeler ve mühendislik iletişimlerinin inşasını içeren tüm onaylanmış projeleri içerir. Bakım çalışmaları hesaplamadan hariç tutulur.
Tam rapor hali, sektörlere (özel veya kamu), bina türlerine (konut veya konut dışı) ve işin türüne (yeni projeler veya mevcut projelerde değişiklik) göre çeşitli sınıflara ayrılmış verileri içerir. İklimsel etkiyi ve ekonomik olarak önemsiz diğer faktörlerin etkisini dışlamak için gösterge mevsimsel olarak ayarlanır.
Tamamlanan inşaat işlerinin sayısı nadiren bağımsız bir gösterge olarak yorumlanır. Bu gösterge GSYİH hesaplamasına dahil edilir (inşaat sektörü Avustralya ekonomisinin önemli bir parçasıdır). Ayrıca konut ve ticari gayrimenkul piyasalarını da etkiler. Bu nedenle analistler, ülkedeki genel ekonomik durumu değerlendirirken göstergeyi dikkate alır.
Göstergedeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya Tamamlanan İnşaatı İşi q/q (Australia Construction Work Done q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
