Avustralya Tamamlanmış İnşaat İşleri (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki tamamlanan konut ve konut dışı binaların ve mühendislik projelerinin sayısının bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır.

Gösterge hesaplaması, hem özel sektör hem de kamu sektörü için yapılan bina ve mühendislik inşaatı işlerini kapsar. İş kapsamı, yeni binaların inşası, yapısal değişiklikler veya genişletmeler ve mühendislik iletişimlerinin inşasını içeren tüm onaylanmış projeleri içerir. Bakım çalışmaları hesaplamadan hariç tutulur.

Tam rapor hali, sektörlere (özel veya kamu), bina türlerine (konut veya konut dışı) ve işin türüne (yeni projeler veya mevcut projelerde değişiklik) göre çeşitli sınıflara ayrılmış verileri içerir. İklimsel etkiyi ve ekonomik olarak önemsiz diğer faktörlerin etkisini dışlamak için gösterge mevsimsel olarak ayarlanır.

Tamamlanan inşaat işlerinin sayısı nadiren bağımsız bir gösterge olarak yorumlanır. Bu gösterge GSYİH hesaplamasına dahil edilir (inşaat sektörü Avustralya ekonomisinin önemli bir parçasıdır). Ayrıca konut ve ticari gayrimenkul piyasalarını da etkiler. Bu nedenle analistler, ülkedeki genel ekonomik durumu değerlendirirken göstergeyi dikkate alır.

Göstergedeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: