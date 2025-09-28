TakvimBölümler

Avustralya İstihdam Değişimi (Australia Employment Change)

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya İstatistik Bürosu (Australian Bureau of Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Orta -5.4 K 24.4 K
26.5 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
30.9 K
-5.4 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Avustralya İstihdam Değişimi, söz konusu aydaki resmi olarak istihdam edilen Avustralya vatandaşlarının sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Gösterge, Aylık Nüfus Anketi temel alınarak hesaplanır. Anket, yaklaşık 26.000 özel konuttan oluşan örnekleme dayanır ve 15 yaş ve üzerindeki Avustralya vatandaşlarının yaklaşık %0.32'sini kapsar. Anket, kalıcı savunma kuvvetlerinin üyelerini, denizaşırı hükümetlerin diplomatik personellerini, Avustralya'da bulunan denizaşırı sakinleri ve Avustralya'da görevlendirilmiş Avustralyalı olmayan savunma kuvvetlerinin üyelerini içermez.

Çalışan vatandaşlar terimi, söz konusu hafta boyunca aşağıdaki kriterlerden birini karşılayan 15 yaş ve üstü kişileri içerir:

  • Bir şirkette, devlet kurumunda veya bir çiftlikte maaş, kâr, ücret veya doğal ürün karşılığında en az 1 saat çalışmış olmak
  • Bir aile işletmesinde veya bir çiftlikte en az 1 saat ödeme olmaksızın çalışmak
  • Kalıcı bir işi olup, ancak çeşitli nedenlerle işe gitmemek (grev, geçici izin vb.)
  • İşletme sahibi olmak ama işe gitmemek

İstihdam, ekonominin sağlığının temel göstergelerinden biridir. İstihdamdaki artış, güçlenen bir ekonominin göstergesidir ve sadece toplumsal refahın değil, aynı zamanda tüketici harcamalarının da öncü göstergesidir. Bu nedenle, nüfus istihdamındaki değişim Avustralya GSYİH'sını dolaylı olarak etkiler.

Ayrıca, istihdam artışı, daha güçlü bir işgücü piyasasının göstergesidir ve Avustralya doları fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avustralya İstihdam Değişimi (Australia Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-5.4 K
24.4 K
26.5 K
Tem 2025
24.5 K
21.4 K
1.0 K
Haz 2025
2.0 K
40.2 K
-1.1 K
May 2025
-2.5 K
44.2 K
87.6 K
Nis 2025
89.0 K
36.5 K
36.4 K
Mar 2025
32.2 K
-7.1 K
-57.5 K
Şub 2025
-52.8 K
59.7 K
30.5 K
Oca 2025
44.0 K
57.4 K
60.0 K
Ara 2024
56.3 K
16.6 K
28.2 K
Kas 2024
35.6 K
24.4 K
12.1 K
Eki 2024
15.9 K
60.0 K
61.3 K
Eyl 2024
64.1 K
50.5 K
42.6 K
Ağu 2024
47.5 K
38.7 K
48.9 K
Tem 2024
58.2 K
50.5 K
52.3 K
Haz 2024
50.2 K
42.0 K
39.5 K
May 2024
39.7 K
0.4 K
37.4 K
Nis 2024
38.5 K
33.2 K
-5.9 K
Mar 2024
-6.6 K
23.0 K
117.6 K
Şub 2024
116.5 K
4.5 K
15.3 K
Oca 2024
0.5 K
11.5 K
-62.7 K
Ara 2023
-65.1 K
14.0 K
72.6 K
Kas 2023
61.5 K
48.0 K
42.7 K
Eki 2023
55.0 K
52.4 K
7.8 K
Eyl 2023
6.7 K
44.9 K
63.3 K
Ağu 2023
64.9 K
32.4 K
-1.4 K
Tem 2023
-14.6 K
51.8 K
31.6 K
Haz 2023
32.6 K
37.2 K
76.5 K
May 2023
75.9 K
2.6 K
-4.0 K
Nis 2023
-4.3 K
38.1 K
61.1 K
Mar 2023
53.0 K
41.6 K
63.6 K
Şub 2023
64.6 K
-18.6 K
-10.9 K
Oca 2023
-11.5 K
-12.8 K
-20.0 K
Ara 2022
-14.6 K
32.7 K
58.3 K
Kas 2022
64.0 K
46.5 K
43.1 K
Eki 2022
32.2 K
-12.2 K
-3.8 K
Eyl 2022
0.9 K
-12.6 K
36.3 K
Ağu 2022
33.5 K
34.3 K
-40.9 K
Tem 2022
-40.9 K
38.4 K
88.4 K
Haz 2022
88.4 K
-28.5 K
60.6 K
May 2022
60.6 K
-13.4 K
4.4 K
Nis 2022
4.0 K
40.5 K
20.3 K
Mar 2022
17.9 K
-22.4 K
77.4 K
Şub 2022
77.4 K
-76.7 K
28.3 K
Oca 2022
12.9 K
28.3 K
64.8 K
Ara 2021
64.8 K
139.3 K
366.1 K
Kas 2021
366.1 K
-89.1 K
-56.0 K
Eki 2021
-46.3 K
-104.4 K
-141.1 K
Eyl 2021
-138.0 K
-19.6 K
-146.3 K
Ağu 2021
-146.3 K
66.8 K
3.1 K
Tem 2021
2.2 K
68.2 K
29.1 K
