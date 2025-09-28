Ekonomik Takvim
Avustralya İstihdam Değişimi (Australia Employment Change)
|Orta
|-5.4 K
|24.4 K
|
26.5 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|30.9 K
|
-5.4 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya İstihdam Değişimi, söz konusu aydaki resmi olarak istihdam edilen Avustralya vatandaşlarının sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.
Gösterge, Aylık Nüfus Anketi temel alınarak hesaplanır. Anket, yaklaşık 26.000 özel konuttan oluşan örnekleme dayanır ve 15 yaş ve üzerindeki Avustralya vatandaşlarının yaklaşık %0.32'sini kapsar. Anket, kalıcı savunma kuvvetlerinin üyelerini, denizaşırı hükümetlerin diplomatik personellerini, Avustralya'da bulunan denizaşırı sakinleri ve Avustralya'da görevlendirilmiş Avustralyalı olmayan savunma kuvvetlerinin üyelerini içermez.
Çalışan vatandaşlar terimi, söz konusu hafta boyunca aşağıdaki kriterlerden birini karşılayan 15 yaş ve üstü kişileri içerir:
- Bir şirkette, devlet kurumunda veya bir çiftlikte maaş, kâr, ücret veya doğal ürün karşılığında en az 1 saat çalışmış olmak
- Bir aile işletmesinde veya bir çiftlikte en az 1 saat ödeme olmaksızın çalışmak
- Kalıcı bir işi olup, ancak çeşitli nedenlerle işe gitmemek (grev, geçici izin vb.)
- İşletme sahibi olmak ama işe gitmemek
İstihdam, ekonominin sağlığının temel göstergelerinden biridir. İstihdamdaki artış, güçlenen bir ekonominin göstergesidir ve sadece toplumsal refahın değil, aynı zamanda tüketici harcamalarının da öncü göstergesidir. Bu nedenle, nüfus istihdamındaki değişim Avustralya GSYİH'sını dolaylı olarak etkiler.
Ayrıca, istihdam artışı, daha güçlü bir işgücü piyasasının göstergesidir ve Avustralya doları fiyatları için pozitif olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya İstihdam Değişimi (Australia Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
