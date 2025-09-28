Avustralya Şirketlerin Brüt İşletme Gelirleri (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki özel şirketlerin toplam gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Hesaplama, mal, hizmet, şirket varlıklarının satışından ve ayrıca alınan temettülerden elde edilen geliri içerir.

Brüt işletme geliri, ürün satışından elde edilen tutar ile üretim maliyeti arasındaki farkı temsil eder. Üretim maliyeti, faiz ödemelerini, varlıkların amortismanını, döviz kayıplarını, net gerçekleşmemiş kârları, sarf malzemelerinin ve yeni ekipmanların maliyetini vb. içerir.

Gösterge, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından 19.000 özel şirketin katıldığı anketten toplanan verilere dayanılarak hesaplanır. Anket kapsamı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da benimsenen standart endüstriyel sınıflandırmaya göre tüm endüstrileri temsil eden şirketleri içerir. Tam rapor versiyonu, sektöre, çalışan sayısına ve bölgeye göre katmanlara ayrılmış veriler sağlar. Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

10'dan az çalışanı olan şirketler ankete dahil edilmez. Bu tür şirketlere ilişkin veriler, satış hacmi verilerine dayalı şekilde istatistiksel olarak hesaplanır. İstihdam oluşturmayan mikro işletmeler hariçtir.

Özel şirketlerin brüt işletme gelirleri, ülkedeki iş süreçlerinin yoğunluğunu yansıtır. Değerdeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: