Ekonomik Takvim
Avustralya Ücret Endeksi (Çeyreklik) (Australia Wage Price Index q/q)
|Orta
|0.8%
|0.7%
|
0.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.6%
|
0.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya Ücret Endeksi (WPI) (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki kamu sektöründe ve özel işletmelerde verilen ortalama ücret seviyesinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır.
WPI, yapılan işin niteliğindeki veya miktarındaki değişikliklerden etkilenmeden zaman içindeki değişimi hesaplar. Ayrıca, bu hesaplama metodolojisi, işgücü piyasasındaki yapısal değişikliklerin ortalama ücretler üzerindeki etkisinden koruma sağlar.
Endeks, yaklaşık 3.000 Avustralyalı işletmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre hesaplanır. Çeşitli pozisyonlarda çalışan yaklaşık 18.000 çalışanın ücretlerine ilişkin veriler toplanır. Anket, tarım, ormancılık veya balıkçılıkla uğraşan şirketler, personel çalıştıran özel haneler ve yabancı elçilikler dışındaki özel ve kamu sektöründeki işveren kuruluşlarından gelen verileri kapsar. WPI, askeri personeller, yasal olarak tescillenmemiş işletmelerin sahipleri ve diğer bazı kişi grupları hariç, tüm hedef çalışan gruplarına ilişkin verileri yansıtır. Endeks tam zamanlı, yarı zamanlı, kalıcı ve geçici işleri kapsar.
Ücret Endeksi, fazla mesai ödemelerini, ikramiyeleri ve ödenekleri dikkate almaz. Negatif motivasyon unsurları (para cezaları) da hesaplamadan hariç tutulur. Endeks belirli bir referans döneme göre hesaplanır (şu anda bu, 2008/2009 dönemidir).
Ücret Endeksi, tüketici harcamalarının önde gelen bir göstergesidir. Ayrıca, ücretler üzerindeki enflasyonist baskının temel göstergelerinden biridir. Bu nedenle, WPI, Avustralya Merkez Bankası tarafından para politikasının etkinliğini değerlendirirken tercih edilen veri kaynaklarından biri olarak kullanılır.
Göstergedeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya Ücret Endeksi (Çeyreklik) (Australia Wage Price Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
