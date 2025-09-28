TakvimBölümler

Avustralya Bina Onayları m/m (Australia Building Approvals m/m)

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya İstatistik Bürosu (Australian Bureau of Statistics)
Sektör:
İş
Orta -8.2% -0.6%
12.2%
12.2%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Önceki
8.0%
-8.2%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Önceki
Avustralya İnşaat Onayları (Aylık), söz konusu aydaki konut, ticari ve endüstriyel binalar dahil olmak üzere yeni inşaat projeleri için hükümet yetkilileri tarafından verilen onayların sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Hesaplama aşağıdakileri içerir:

  • Yeni inşaat onayları
  • Mevcut binalarda değişiklik ve ilaveler için onaylar
  • Onarım ve inşaat işleri için onaylar

İstatistikler, 10.000$ veya daha fazla değere sahip konut binalarının inşası için onayları içerir. Gösterge hesaplamasına dahil edilen konut dışı binaların minimum maliyeti ise 50.000$'dır.

Hesaplama için veriler, yerel yönetim kurumlarından ve sertifikalandırma kuruluşlarından toplanır. Rakamlar mevsimsel olarak ayarlanmıştır, çünkü inşaat yoğunluğu bazı dönemlerde karakteristik olarak daha yüksek olur. Bu nedenle mevsimsel olarak ayarlama, verilerin aydan aya daha doğru bir şekilde karşılaştırılmasına olanak tanır.

Değer, konut ve ticari binalar için mevcut talebi yansıtır. Ülkenin inşaat endüstrisi faaliyetinin önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilir: inşaat onaylarının sayısındaki artış, daha sonraki projelerde artışa yol açacaktır. Ayrıca, gösterge bankacılık sektörünü dolaylı olarak etkileyebilir (konut kredileri ve üretim artışı için verilen krediler nedeniyle).

Bu nedenle göstergedeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avustralya Bina Onayları m/m (Australia Building Approvals m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
Haz 2025
11.9%
1.6%
2.2%
May 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
Nis 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
Mar 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
Şub 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
Oca 2025
6.3%
0.4%
1.7%
Ara 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
Kas 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
Eki 2024
4.2%
1.4%
5.8%
Eyl 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
Ağu 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
Tem 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
Haz 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
May 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
Nis 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
Mar 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
Şub 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
Oca 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
Ara 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
Kas 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
Eki 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
Eyl 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
Ağu 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
Tem 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
Haz 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
May 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
Nis 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
Mar 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
Şub 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
Oca 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
Ara 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
Kas 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
Eki 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
Eyl 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
Ağu 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
Tem 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
Haz 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
May 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
Nis 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
Mar 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
Şub 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
Oca 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
Ara 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
Kas 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
Eki 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
Eyl 2021
-4.3%
-12.7%
7.6%
Ağu 2021
6.8%
-6.4%
-8.6%
Tem 2021
-8.6%
6.0%
-5.5%
Haz 2021
-6.7%
-7.4%
-7.6%
12345
