Avustralya İnşaat Onayları (Aylık), söz konusu aydaki konut, ticari ve endüstriyel binalar dahil olmak üzere yeni inşaat projeleri için hükümet yetkilileri tarafından verilen onayların sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Hesaplama aşağıdakileri içerir:

Yeni inşaat onayları

Mevcut binalarda değişiklik ve ilaveler için onaylar

Onarım ve inşaat işleri için onaylar

İstatistikler, 10.000$ veya daha fazla değere sahip konut binalarının inşası için onayları içerir. Gösterge hesaplamasına dahil edilen konut dışı binaların minimum maliyeti ise 50.000$'dır.

Hesaplama için veriler, yerel yönetim kurumlarından ve sertifikalandırma kuruluşlarından toplanır. Rakamlar mevsimsel olarak ayarlanmıştır, çünkü inşaat yoğunluğu bazı dönemlerde karakteristik olarak daha yüksek olur. Bu nedenle mevsimsel olarak ayarlama, verilerin aydan aya daha doğru bir şekilde karşılaştırılmasına olanak tanır.

Değer, konut ve ticari binalar için mevcut talebi yansıtır. Ülkenin inşaat endüstrisi faaliyetinin önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilir: inşaat onaylarının sayısındaki artış, daha sonraki projelerde artışa yol açacaktır. Ayrıca, gösterge bankacılık sektörünü dolaylı olarak etkileyebilir (konut kredileri ve üretim artışı için verilen krediler nedeniyle).

Bu nedenle göstergedeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

