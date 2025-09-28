Ekonomik Takvim
Avustralya Bina Onayları m/m (Australia Building Approvals m/m)
|Orta
|-8.2%
|-0.6%
|
12.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|8.0%
|
-8.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya İnşaat Onayları (Aylık), söz konusu aydaki konut, ticari ve endüstriyel binalar dahil olmak üzere yeni inşaat projeleri için hükümet yetkilileri tarafından verilen onayların sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Hesaplama aşağıdakileri içerir:
- Yeni inşaat onayları
- Mevcut binalarda değişiklik ve ilaveler için onaylar
- Onarım ve inşaat işleri için onaylar
İstatistikler, 10.000$ veya daha fazla değere sahip konut binalarının inşası için onayları içerir. Gösterge hesaplamasına dahil edilen konut dışı binaların minimum maliyeti ise 50.000$'dır.
Hesaplama için veriler, yerel yönetim kurumlarından ve sertifikalandırma kuruluşlarından toplanır. Rakamlar mevsimsel olarak ayarlanmıştır, çünkü inşaat yoğunluğu bazı dönemlerde karakteristik olarak daha yüksek olur. Bu nedenle mevsimsel olarak ayarlama, verilerin aydan aya daha doğru bir şekilde karşılaştırılmasına olanak tanır.
Değer, konut ve ticari binalar için mevcut talebi yansıtır. Ülkenin inşaat endüstrisi faaliyetinin önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilir: inşaat onaylarının sayısındaki artış, daha sonraki projelerde artışa yol açacaktır. Ayrıca, gösterge bankacılık sektörünü dolaylı olarak etkileyebilir (konut kredileri ve üretim artışı için verilen krediler nedeniyle).
Bu nedenle göstergedeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya Bina Onayları m/m (Australia Building Approvals m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
