Avustralya Gayrisafi Yurt İçi Hasıla veya GSYİH (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerinin (üretim maliyetleri düşüldükten sonra) bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır.

GSYİH'yı hesaplamak için üç yaklaşım uygulanabilir.

Gelir yaklaşımı ile GSYİH, çalışanların ücretlerinin, brüt işletme fazlasının, üretim sübvansiyonları düşülmüş brüt karma gelirin ve ithalat maliyetlerinin toplamı olarak hesaplanır. Bu toplam, fiyat deflatörü kullanılarak ayarlanır.

Harcama yaklaşımı ile GSYİH, tüm nihai harcamaların, stok değişimlerinin ve net mal ve hizmet ihracatının (ithalat düşülerek hesaplanan) toplamı olarak hesaplanır.

Son olarak, üretim yaklaşımı ile GSYİH, her bir sektör için baz fiyatlar ve vergiler kullanılarak (ürün sübvansiyonları düşülerek) hesaplanan gayrisafi değerlerin toplamıdır. Baz fiyatlar, ürün sübvansiyonları da dahil olmak üzere, vergiler öncesi üreticiler tarafından elde edilen tutarları ifade eder.

Bu üç yaklaşım sonucu oluşan GSYİH değerleri, farklı veri kaynakları kullanılarak birbirinden bağımsız olarak üretilir. Dolayısıyla, sonuçların teorik olarak örtüşmesi gerekse de, pratikte GSYİH değerleri farklı olur. Avustralya İstatistik Bürosu, bu hesaplamaları arz ve kullanım tablolarını kullanarak dengeleyerek yıllık olarak düzenler. Bu düzenlemeyle analistler ve ekonomistler tarafından kullanılan gösterge GSYİH oluşur.

GSYİH genellikle ülkenin ekonomik durumunun ve yaşam standardının bir göstergesi olarak kullanılır. GSYİH'da artış ekonominin güçlendiği olarak yorumlanır, azalma ise ekonominin zayıfladığı anlamına gelir.

GSYİH'nın Avustralya doları fiyatları üzerindeki etkisi enflasyonla ilişkilidir. Dolayısıyla, GSYİH ve enflasyon arasındaki ilişki çok hassastır. Genel olarak, GSYİH'da artış, öncelikle enflasyonu artırabilecek yurt içi harcamalardaki artışla bağlantılıdır. GSYİH'daki artış ekonomiyi canlandırabilir ve ulusal para birimi fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir. Ancak, enflasyonist aşırı ısınma ekonominin zayıflamasına yol açacağından GSYİH'nın çok fazla artışı tehlikeli olabilir. Günümüzde çoğu ekonomist, ekonominin yılda %2,5 - %3,5 GSYİH artışıyla güvenli ve istikrarlı olabileceği konusunda hemfikirdir.

Son değerler: