Avustralya Katılım Oranı, istihdam edilen veya aktif olarak iş arayan işgücü çağındaki kişilerin toplam işgücüne (15 yaş ve üzeri kişiler) oranını yansıtır.

Gösterge, ülkenin tüm işgücünün aktif kısmının ölçüsü olarak kabul edilir. Örneğin, birçok kişinin ekonomik durgunluk koşullarında cesareti kırılabilir ve iş aramayı bırakabilir. Bu nedenle bu bireyler ekonomik olarak aktif nüfustan çıkarılır. İstatistikler bu mantığı doğruluyor: durgunluk sırasında ekonomik olarak aktif nüfusun payı belirgin şekilde azalır. Ayrıca, ekonomik olarak aktif nüfus, ev hanımlarını, emeklileri ve kendi istekleriyle veya belirli koşullarla ilişkili olarak çalışmayan diğer kişi kategorilerini içermez.

Gösterge genellikle işsizlik oranıyla birlikte analiz edilir, çünkü işsiz olarak sınıflandırılan kişiler aktif işgücü piyasasının katılımcıları olmayabilir. Öte yandan, işsiz kişiler gelir sahibi olabilir ve ekonomik süreçlere katılabilir. Bu kategori, birikimlerini harcayan emeklileri veya daha sonra işgücü piyasasına girmek için deneyim kazanmaya çalışan öğrencileri içerebilir.

Ekonomik olarak aktif nüfusun oranı, yalnızca genel olarak ekonominin sağlığı nedeniyle değil, yapısal sosyal değişiklikler nedeniyle azalabilir. Örneğin, doğum oranındaki artış çalışan kadın sayısında azalmaya yol açar.

Katılım oranı ve işsizlik oranının paralel olarak yorumlanması, ekonomideki genel istihdam eğilimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

