Объем импорта Австралии, м/м (Imports m/m) отражает стоимость товаров, купленных резидентами страны за ее пределами за текущий месяц, в долларах США. Расчет стоимости импорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Австралии с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной импортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация.

Из расчета исключены следующие группы товаров:

предметы, ввозимые в страну временно, не с целью совершения торговых операций (транзитные товары, предметы искусства для участия в выставках, лошади для участия в скачках и т.д., предметы, вввозимые с целью ремонта из других стран);

газеты и периодические издания, отправляемые в Австралию в рамках прямой подписки;

транспортные средства, предназначенные для перевозки товаров и пассажиров;

товары на цифровых носителях (фильмы, аудиозаписи, онлайн-книги и т.д.);

отходы и лом, не имеющие коммерческой ценности;

и некоторые другие.

Изменение объема импорта страны — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является весомой составляющей ВВП страны.

Влияние объемов импорта на котировки австралийского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. В общем случае, в процессе импортных поставок резиденты Австралии вынуждены продавать австралийский доллар и покупать иностранную валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Поэтому резкое увеличение объема импорта может негативно отразиться на котировках национальной валюты. Однако влияние этого компонента торгового баланса на волатильность AUD, как правило, носит непродолжительный характер.

