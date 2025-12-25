Экономический календарь
Объем импорта Австралии м/м (Australia Imports m/m)
|Низкая
|2.0%
|
1.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
2.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем импорта Австралии, м/м (Imports m/m) отражает стоимость товаров, купленных резидентами страны за ее пределами за текущий месяц, в долларах США. Расчет стоимости импорта в американской валюте помогает корректно сравнивать показатели Австралии с другими странами и оценивать торговую статистику. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.
Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной импортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация.
Из расчета исключены следующие группы товаров:
- предметы, ввозимые в страну временно, не с целью совершения торговых операций (транзитные товары, предметы искусства для участия в выставках, лошади для участия в скачках и т.д., предметы, вввозимые с целью ремонта из других стран);
- газеты и периодические издания, отправляемые в Австралию в рамках прямой подписки;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки товаров и пассажиров;
- товары на цифровых носителях (фильмы, аудиозаписи, онлайн-книги и т.д.);
- отходы и лом, не имеющие коммерческой ценности;
- и некоторые другие.
Изменение объема импорта страны — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является весомой составляющей ВВП страны.
Влияние объемов импорта на котировки австралийского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. В общем случае, в процессе импортных поставок резиденты Австралии вынуждены продавать австралийский доллар и покупать иностранную валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Поэтому резкое увеличение объема импорта может негативно отразиться на котировках национальной валюты. Однако влияние этого компонента торгового баланса на волатильность AUD, как правило, носит непродолжительный характер.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Австралии м/м (Australia Imports m/m)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress