Экономический календарь
Прибыль частных компаний Австралии до налогообложения кв/кв (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)
|Низкая
|0.4%
|
1.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Прибыль частных компаний Австралии до налогообложения, кв/кв (Company Profits Before Income Tax q/q) отражает изменение суммарной чистой операционной прибыли частных компаний до уплаты налогов в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Учитывается прибыль от продажи товаров, услуг и активов компаний, а также получение дивидендов.
Показатель представляет собой чистую операционную прибыль, рассчитанную до вычета подоходного налога и внеочередных статей расходов. Также отсюда не включены прибыли, возникающие за счет продажи средств основного капитала и полученные дивиденды.
Показатель рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским бюро статистики путем опроса 19 000 частных компаний страны. В опрос входят предприятия всех отраслей в соответствии со стандартной промышленной классификацией, принятой в Австралии и Новой Зеландии. В полной версии отчета все данные стратифицированы по отраслям, количеству сотрудников и территориальной принадлежности. Показатель подвергается поправке на сезонность.
Из опроса исключены компании, в которых работают менее 20 сотрудников. Данные по ним рассчитываются статистически, на основании информации об объеме продаж. Расчет не учитывает предпринимателей-«одиночек», которые не нанимают сотрудников.
Валовая прибыль частных компаний отражает интенсивность бизнес-процессов в стране. Рост значения может благоприятно отразиться на котировках австралийского доллара.
