Прибыль частных компаний Австралии до налогообложения кв/кв (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Бюро статистики Австралии (Australian Bureau of Statistics)
Сектор:
Бизнес
Низкая 0.4%
1.5%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Прибыль частных компаний Австралии до налогообложения, кв/кв (Company Profits Before Income Tax q/q) отражает изменение суммарной чистой операционной прибыли частных компаний до уплаты налогов в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Учитывается прибыль от продажи товаров, услуг и активов компаний, а также получение дивидендов.

Показатель представляет собой чистую операционную прибыль, рассчитанную до вычета подоходного налога и внеочередных статей расходов. Также отсюда не включены прибыли, возникающие за счет продажи средств основного капитала и полученные дивиденды.

Показатель рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским бюро статистики путем опроса 19 000 частных компаний страны. В опрос входят предприятия всех отраслей в соответствии со стандартной промышленной классификацией, принятой в Австралии и Новой Зеландии. В полной версии отчета все данные стратифицированы по отраслям, количеству сотрудников и территориальной принадлежности. Показатель подвергается поправке на сезонность.

Из опроса исключены компании, в которых работают менее 20 сотрудников. Данные по ним рассчитываются статистически, на основании информации об объеме продаж. Расчет не учитывает предпринимателей-«одиночек», которые не нанимают сотрудников.

Валовая прибыль частных компаний отражает интенсивность бизнес-процессов в стране. Рост значения может благоприятно отразиться на котировках австралийского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прибыль частных компаний Австралии до налогообложения кв/кв (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
0.4%
1.5%
2 кв. 2025
2.1%
0.6%
1 кв. 2025
0.7%
4.4%
4 кв. 2024
4.8%
2.3%
3 кв. 2024
1.6%
-1.9%
2 кв. 2024
-1.7%
-8.0%
1 кв. 2024
-8.4%
8.3%
4 кв. 2023
4.7%
3.6%
3 кв. 2023
1.6%
-14.5%
2 кв. 2023
-14.6%
-8.8%
1 кв. 2023
-7.5%
20.4%
4 кв. 2022
22.2%
-16.6%
3 кв. 2022
-15.9%
14.5%
2 кв. 2022
15.7%
3.6%
1 кв. 2022
2.2%
10.5%
4 кв. 2021
7.6%
-1.3%
3 кв. 2021
-0.4%
22.6%
2 кв. 2021
17.4%
-6.2%
1 кв. 2021
-6.0%
3.8%
4 кв. 2020
2.4%
23.6%
3 кв. 2020
25.8%
7.4%
2 кв. 2020
6.3%
-15.9%
1 кв. 2020
-16.2%
-0.5%
4 кв. 2019
-0.6%
-0.3%
3 кв. 2019
-0.7%
0.2%
2 кв. 2019
-0.3%
2.0%
1 кв. 2019
1.5%
1.0%
4 кв. 2018
3.3%
6.2%
3 кв. 2018
6.7%
9.9%
2 кв. 2018
9.6%
-17.1%
1 кв. 2018
-16.0%
18.9%
4 кв. 2017
19.0%
6.7%
3 кв. 2017
3.8%
-8.3%
2 кв. 2017
-4.8%
-0.2%
1 кв. 2017
0.9%
51.1%
4 кв. 2016
67.9%
1.0%
3 кв. 2016
3.6%
12.8%
2 кв. 2016
18.7%
-16.9%
1 кв. 2016
-15.1%
18.8%
4 кв. 2015
60.1%
-13.3%
3 кв. 2015
-11.2%
-12.7%
2 кв. 2015
-11.3%
13.7%
1 кв. 2015
12.5%
-8.9%
4 кв. 2014
-9.6%
7.7%
3 кв. 2014
10.2%
