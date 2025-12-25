Капитальные затраты на строительство в Австралии, кв/кв (Building Capital Expenditures q/q) отражают изменение капиталовложений частного бизнеса в строительство и реконструкцию зданий и сооружений в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским Бюро статистики путем опроса 9 000 частных компаний, относящихся к различным отраслям экономики страны (в соответствии с общепринятой классификацией).

Из расчета показателя исключаются следующие отрасли: сельское, лесное хозяйство, рыбная ловля, образование, медицина, фонды пенсионного страхования. Расходы, которые несут департаменты, органы власти и другие государственные организации, в расчет также не входят.

В состав выборки не включаются компании с небольшим количеством сотрудников: считается, что они оказывают незначительное влияние на общенациональный показатель капитальных затрат на строительство. Состав выборки ежеквартально пересматривается: предприятия, прекратившие деятельность за это время, исключаются из опроса, а новые компании — включаются в него.

Предмет исследования — новые здания и технологические сооружения, реставрация и реконструкция, инженерные коммуникации и другие виды основных фондов. В расчет включено строительство дорог, мостов, причалов, железнодорожных линий, трубопроводов, шахт и т.д.

Рост капитальных затрат предприятий на строительство свидетельствует о развитии бизнеса. Поэтому показатель может косвенно говорить о росте экономической активности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе он интерпретируется в связке с количеством выданных разрешений на строительство и индексом активности в строительном секторе Австралии. Рост значения этих индикаторов оказывает положительное воздействие на строительную отрасль, которая, в свою очередь, вносит весомый вклад в ВВП.

Рост показателя может оказать положительное влияние на австралийский доллар.

График последних значений: