Экономический календарь
Капитальные затраты на строительство в Австралии кв/кв (Australia Building Capital Expenditure q/q)
|Низкая
|2.1%
|0.5%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Капитальные затраты на строительство в Австралии, кв/кв (Building Capital Expenditures q/q) отражают изменение капиталовложений частного бизнеса в строительство и реконструкцию зданий и сооружений в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским Бюро статистики путем опроса 9 000 частных компаний, относящихся к различным отраслям экономики страны (в соответствии с общепринятой классификацией).
Из расчета показателя исключаются следующие отрасли: сельское, лесное хозяйство, рыбная ловля, образование, медицина, фонды пенсионного страхования. Расходы, которые несут департаменты, органы власти и другие государственные организации, в расчет также не входят.
В состав выборки не включаются компании с небольшим количеством сотрудников: считается, что они оказывают незначительное влияние на общенациональный показатель капитальных затрат на строительство. Состав выборки ежеквартально пересматривается: предприятия, прекратившие деятельность за это время, исключаются из опроса, а новые компании — включаются в него.
Предмет исследования — новые здания и технологические сооружения, реставрация и реконструкция, инженерные коммуникации и другие виды основных фондов. В расчет включено строительство дорог, мостов, причалов, железнодорожных линий, трубопроводов, шахт и т.д.
Рост капитальных затрат предприятий на строительство свидетельствует о развитии бизнеса. Поэтому показатель может косвенно говорить о росте экономической активности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе он интерпретируется в связке с количеством выданных разрешений на строительство и индексом активности в строительном секторе Австралии. Рост значения этих индикаторов оказывает положительное воздействие на строительную отрасль, которая, в свою очередь, вносит весомый вклад в ВВП.
Рост показателя может оказать положительное влияние на австралийский доллар.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Капитальные затраты на строительство в Австралии кв/кв (Australia Building Capital Expenditure q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
