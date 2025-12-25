КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам в Австралии от S&P Global (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя 52.6
52.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
52.6
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Commonwealth Bank (Commonwealth Bank Composite PMI) представляет собой ежемесячный сводный отчет о том, как изменяются условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг. Расчет индекса основывается на опросах представителей ряда компаний. Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит. Таким образом, наиболее крупные компании вносят больший вклад в расчет индекса. Индекс отражает условия ведения частного бизнеса в стране. Превышение показателем уровня 50 может положительно отразиться на котировках австралийского доллара.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
52.6
52.1
окт. 2025
52.1
52.4
сент. 2025
52.4
55.5
авг. 2025
55.5
53.8
июль 2025
53.8
51.6
июнь 2025
51.6
50.5
май 2025
50.5
51.0
апр. 2025
51.0
51.6
март 2025
51.6
50.6
февр. 2025
50.6
51.1
янв. 2025
51.1
50.2
дек. 2024
50.2
50.2
нояб. 2024
50.2
50.2
окт. 2024
50.2
49.6
сент. 2024
49.6
51.7
авг. 2024
51.7
49.9
июль 2024
49.9
50.7
июнь 2024
50.7
52.1
май 2024
52.1
53.0
апр. 2024
53.0
53.3
март 2024
53.3
52.1
февр. 2024
52.1
49.0
янв. 2024
49.0
46.9
дек. 2023
46.9
47.4
дек. 2023 предв.
47.4
46.2
нояб. 2023
46.2
46.4
нояб. 2023 предв.
46.4
47.6
окт. 2023
47.6
47.3
окт. 2023 предв.
47.3
51.5
сент. 2023
51.5
50.2
сент. 2023 предв.
50.2
48.0
авг. 2023
48.0
47.1
авг. 2023 предв.
47.1
48.2
июль 2023
48.2
48.3
июль 2023 предв.
48.3
50.1
июнь 2023
50.1
50.5
июнь 2023 предв.
50.5
51.6
май 2023
51.6
51.2
май 2023 предв.
51.2
53.0
апр. 2023
53.0
52.2
апр. 2023 предв.
52.2
48.5
март 2023
48.5
48.1
март 2023 предв.
48.1
50.6
февр. 2023
50.6
49.2
февр. 2023 предв.
49.2
48.5
янв. 2023
48.5
48.2
янв. 2023 предв.
48.2
47.5
дек. 2022
47.5
47.3
дек. 2022 предв.
47.3
48.0
нояб. 2022
48.0
47.7
