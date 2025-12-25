Валовая прибыль частных компаний Австралии, кв/кв (Company Gross Operating Profits q/q) отражает изменение суммарной прибыли частных компаний в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Учитывается прибыль от продажи товаров, услуг и активов компаний, а также получение дивидендов.

Валовая прибыль представляет собой разницу между суммой, полученной от продажи продукта, и себестоимостью его производства. Себестоимость производства включает в себя процентные платежи, амортизацию активов, убытки от курсовой разницы, чистые нереализованные прибыли, стоимость расходных материалов и нового оборудования и т.д.

Показатель рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским бюро статистики путем опроса 19 000 частных компаний страны. В опрос входят предприятия всех отраслей в соответствии со стандартной промышленной классификацией, принятой в Австралии и Новой Зеландии. В полной версии отчета все данные стратифицированы по отраслям, количеству сотрудников и территориальной принадлежности. Показатель подвергается поправке на сезонность.

Из опроса исключены компании, в которых работают менее 20 сотрудников. Данные по ним рассчитываются статистически, на основании информации об объеме продаж. Расчет не учитывает предпринимателей-«одиночек», которые не нанимают сотрудников.

Валовая прибыль частных компаний отражает интенсивность бизнес-процессов в стране. Рост значения может благоприятно отразиться на котировках австралийского доллара.

График последних значений: