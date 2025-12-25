Экономический календарь
Валовая прибыль частных компаний Австралии кв/кв (Australia Company Gross Operating Profits q/q)
|Средняя
|0.0%
|0.0%
|
-2.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовая прибыль частных компаний Австралии, кв/кв (Company Gross Operating Profits q/q) отражает изменение суммарной прибыли частных компаний в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Учитывается прибыль от продажи товаров, услуг и активов компаний, а также получение дивидендов.
Валовая прибыль представляет собой разницу между суммой, полученной от продажи продукта, и себестоимостью его производства. Себестоимость производства включает в себя процентные платежи, амортизацию активов, убытки от курсовой разницы, чистые нереализованные прибыли, стоимость расходных материалов и нового оборудования и т.д.
Показатель рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским бюро статистики путем опроса 19 000 частных компаний страны. В опрос входят предприятия всех отраслей в соответствии со стандартной промышленной классификацией, принятой в Австралии и Новой Зеландии. В полной версии отчета все данные стратифицированы по отраслям, количеству сотрудников и территориальной принадлежности. Показатель подвергается поправке на сезонность.
Из опроса исключены компании, в которых работают менее 20 сотрудников. Данные по ним рассчитываются статистически, на основании информации об объеме продаж. Расчет не учитывает предпринимателей-«одиночек», которые не нанимают сотрудников.
Валовая прибыль частных компаний отражает интенсивность бизнес-процессов в стране. Рост значения может благоприятно отразиться на котировках австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовая прибыль частных компаний Австралии кв/кв (Australia Company Gross Operating Profits q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
