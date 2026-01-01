Экономический календарь
Индекс изменения заработной платы в Австралии г/г (Australia Wage Price Index y/y)
|Низкая
|3.4%
|3.3%
|
3.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.5%
|
3.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс изменения заработной платы в Австралии, г/г (Wage Price Index y/y) отражает изменение среднего уровня оплаты труда работников государственных и частных предприятий в отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Индекс оценивает только рыночное давление на цены и не зависит от изменений в качестве или количеств выполненных работ. Также в методологии расчета предусмотрена защита от влияния структурных изменений рынка труда на среднюю заработную плату.
Он рассчитывается по итогам опроса, который проводится примерно на 3000 австралийских предприятиях. Собираются данные о заработной плате около 18 000 сотрудников, занятых на различных должностях. В опросе участвуют предприятия частного и государственного сектора, за исключением сельскохозяйственных, лесных и рыболовецких предприятий, частных домохозяйств, нанимающих персонал, и иностранных посольств. Собираются данные о всех целевых группах сотрудников, за исключением военнослужащих, владельцев неинкорпорированных предприятий и некоторых других групп лиц. Индекс охватывает штатные рабочие места, должности с неполной занятостью, временные вакансии и непроизводственные должности.
Индекс изменения заработной платы учитывает денежные выплаты сотрудникам и не включает плату за сверхурочные, бонусы и премии. Также из расчета исключаются и элементы отрицательной мотивации (штрафы). Индекс рассчитывается по отношению к определенному базисному периоду (на сегодняшний день за базисный период приняты 2008/2009 гг).
Размер заработной платы — опережающий индикатор потребительских расходов. Также это один из ключевых показателей инфляционного давления на заработную плату. Поэтому он используется Резервным Банком Австралии в качестве одного из предпочтительных источников информации при оценке эффективности денежно-кредитной политики.
Рост значения показателя может положительно повлиять на котировки австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс изменения заработной платы в Австралии г/г (Australia Wage Price Index y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
