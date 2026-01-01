Индекс изменения заработной платы в Австралии, г/г (Wage Price Index y/y) отражает изменение среднего уровня оплаты труда работников государственных и частных предприятий в отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Индекс оценивает только рыночное давление на цены и не зависит от изменений в качестве или количеств выполненных работ. Также в методологии расчета предусмотрена защита от влияния структурных изменений рынка труда на среднюю заработную плату.

Он рассчитывается по итогам опроса, который проводится примерно на 3000 австралийских предприятиях. Собираются данные о заработной плате около 18 000 сотрудников, занятых на различных должностях. В опросе участвуют предприятия частного и государственного сектора, за исключением сельскохозяйственных, лесных и рыболовецких предприятий, частных домохозяйств, нанимающих персонал, и иностранных посольств. Собираются данные о всех целевых группах сотрудников, за исключением военнослужащих, владельцев неинкорпорированных предприятий и некоторых других групп лиц. Индекс охватывает штатные рабочие места, должности с неполной занятостью, временные вакансии и непроизводственные должности.

Индекс изменения заработной платы учитывает денежные выплаты сотрудникам и не включает плату за сверхурочные, бонусы и премии. Также из расчета исключаются и элементы отрицательной мотивации (штрафы). Индекс рассчитывается по отношению к определенному базисному периоду (на сегодняшний день за базисный период приняты 2008/2009 гг).

Размер заработной платы — опережающий индикатор потребительских расходов. Также это один из ключевых показателей инфляционного давления на заработную плату. Поэтому он используется Резервным Банком Австралии в качестве одного из предпочтительных источников информации при оценке эффективности денежно-кредитной политики.

Рост значения показателя может положительно повлиять на котировки австралийского доллара.

График последних значений: