Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Австралии от S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Низкая
|51.6
|51.6
|
49.7
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|50.2
|
51.6
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Commonwealth Bank (Commonwealth Bank Manufacturing PMI) представляет собой оценку изменения деловых условий в промышленном секторе Австралии в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях производственного сектора. Респонденты опрашиваются по пяти показателям: уровень производства, количество заказов, скорость получения заказов от поставщиков, материальные запасы, уровень занятости. Индекс отражает условия ведения частного бизнеса в производственном секторе, характеризует состояние промышленности. Значение показателя выше 50 свидетельствует о росте отрасли и может положительно отразиться на котировках австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Австралии от S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress