Разрешения на строительство частных домов в Австралии, м/м (Private House Approvals m/m) отражают изменение количества разрешений, выданных государственными органами страны на строительство частного жилья, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В расчете показателя учитываются:

разрешения на строительство новых зданий;

разрешения на внесение изменений и дополнений в конструкцию уже существующих зданий;

утверждение планов ремонтных и реконструкционных работ.

В статистику включаются все разрешения на строительство частных жилых зданий стоимостью 10 000 долларов США и более.

Данные для расчета показателя собираются в органах местного самоуправления и сертифицирующих организациях. Они подвергаются сезонной корректировке, поскольку есть определенные периоды, в которые интенсивность строительства традиционно выше. Поэтому поправка на сезонность позволяет более корректно сравнивать между собой данные от месяца к месяцу.

Показатель отражает текущий спрос на жилье. Он считается опережающим индикатором активности в строительной отрасли страны: рост количества разрешений на строительство впоследствии приведет к увеличению количества проектов. Также эта цифра может косвенно повлиять на банковский сектор (за счет ипотечных кредитов).

Впрочем, индикатор может трактоваться двояко. Ведь, с другой стороны, чрезмерное предложение на рынке жилой недвижимости может негативно повлиять на цены в долгосрочной перспективе.

График последних значений: