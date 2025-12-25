Экономический календарь
Разрешения на строительство частных домов в Австралии м/м (Australia Private House Approvals m/m)
|Низкая
|-2.1%
|
3.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
-2.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Разрешения на строительство частных домов в Австралии, м/м (Private House Approvals m/m) отражают изменение количества разрешений, выданных государственными органами страны на строительство частного жилья, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
В расчете показателя учитываются:
- разрешения на строительство новых зданий;
- разрешения на внесение изменений и дополнений в конструкцию уже существующих зданий;
- утверждение планов ремонтных и реконструкционных работ.
В статистику включаются все разрешения на строительство частных жилых зданий стоимостью 10 000 долларов США и более.
Данные для расчета показателя собираются в органах местного самоуправления и сертифицирующих организациях. Они подвергаются сезонной корректировке, поскольку есть определенные периоды, в которые интенсивность строительства традиционно выше. Поэтому поправка на сезонность позволяет более корректно сравнивать между собой данные от месяца к месяцу.
Показатель отражает текущий спрос на жилье. Он считается опережающим индикатором активности в строительной отрасли страны: рост количества разрешений на строительство впоследствии приведет к увеличению количества проектов. Также эта цифра может косвенно повлиять на банковский сектор (за счет ипотечных кредитов).
Впрочем, индикатор может трактоваться двояко. Ведь, с другой стороны, чрезмерное предложение на рынке жилой недвижимости может негативно повлиять на цены в долгосрочной перспективе.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство частных домов в Австралии м/м (Australia Private House Approvals m/m)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress