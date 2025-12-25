Счет текущих операций Австралии (Current Account) представляет собой сумму чистого торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), первичного и вторичного дохода, получаемого резидентами Австралии от резидентов других государств.

К первичному доходу относятся: компенсация работникам, получающим заработную плату из-за рубежа; дивиденды по ценным бумагам, реинвестированные доходы, процентные ренты от зарубежного имущества, инвестиционные доходы, доходы от аренды, субсидии на продукцию. Вторичный доход — это, например, гуманитарная помощь, денежные переводы от временно проживающих за границей, гранты, получаемые иностранными студентами на академические исследования и т.д.

Данные предоставляются с поправкой на сезонность.

Влияние показателя на австралийский доллар может меняться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего его рост рассматривается как положительный фактор для валюты, поскольку, чтобы заплатить за товары и услуги, иностранные резиденты вынуждены покупать австралийский доллар.

График последних значений: