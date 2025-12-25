Экономический календарь
Счет текущих операций Австралии (Australia Current Account)
|Низкая
|$-16.646 млрд
|$-13.746 млрд
|
$-16.153 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций Австралии (Current Account) представляет собой сумму чистого торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), первичного и вторичного дохода, получаемого резидентами Австралии от резидентов других государств.
К первичному доходу относятся: компенсация работникам, получающим заработную плату из-за рубежа; дивиденды по ценным бумагам, реинвестированные доходы, процентные ренты от зарубежного имущества, инвестиционные доходы, доходы от аренды, субсидии на продукцию. Вторичный доход — это, например, гуманитарная помощь, денежные переводы от временно проживающих за границей, гранты, получаемые иностранными студентами на академические исследования и т.д.
Данные предоставляются с поправкой на сезонность.
Влияние показателя на австралийский доллар может меняться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего его рост рассматривается как положительный фактор для валюты, поскольку, чтобы заплатить за товары и услуги, иностранные резиденты вынуждены покупать австралийский доллар.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Австралии (Australia Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress