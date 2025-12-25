КалендарьРазделы

Счет текущих операций Австралии (Australia Current Account)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Бюро статистики Австралии (Australian Bureau of Statistics)
Сектор:
Торговля
Низкая $​-16.646 млрд $​-13.746 млрд
$​-16.153 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Счет текущих операций Австралии (Current Account) представляет собой сумму чистого торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), первичного и вторичного дохода, получаемого резидентами Австралии от резидентов других государств.

К первичному доходу относятся: компенсация работникам, получающим заработную плату из-за рубежа; дивиденды по ценным бумагам, реинвестированные доходы, процентные ренты от зарубежного имущества, инвестиционные доходы, доходы от аренды, субсидии на продукцию. Вторичный доход — это, например, гуманитарная помощь, денежные переводы от временно проживающих за границей, гранты, получаемые иностранными студентами на академические исследования и т.д.

Данные предоставляются с поправкой на сезонность.

Влияние показателя на австралийский доллар может меняться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего его рост рассматривается как положительный фактор для валюты, поскольку, чтобы заплатить за товары и услуги, иностранные резиденты вынуждены покупать австралийский доллар.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Австралии (Australia Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
$​-16.646 млрд
$​-13.746 млрд
$​-16.153 млрд
2 кв. 2025
$​-13.654 млрд
$​-13.134 млрд
$​-14.092 млрд
1 кв. 2025
$​-14.663 млрд
$​-3.311 млрд
$​-16.315 млрд
4 кв. 2024
$​-12.547 млрд
$​-7.547 млрд
$​-13.885 млрд
3 кв. 2024
$​-14.149 млрд
$​-0.315 млрд
$​-16.351 млрд
2 кв. 2024
$​-10.725 млрд
$​3.197 млрд
$​-6.289 млрд
1 кв. 2024
$​-4.896 млрд
$​6.228 млрд
$​2.667 млрд
4 кв. 2023
$​11.800 млрд
$​7.500 млрд
$​1.276 млрд
3 кв. 2023
$​-0.158 млрд
$​8.742 млрд
$​7.782 млрд
2 кв. 2023
$​7.721 млрд
$​7.616 млрд
$​12.508 млрд
1 кв. 2023
$​12.283 млрд
$​5.175 млрд
$​11.702 млрд
4 кв. 2022
$​14.114 млрд
$​-0.685 млрд
$​0.753 млрд
3 кв. 2022
$​-2.278 млрд
$​8.211 млрд
$​14.745 млрд
2 кв. 2022
$​18.324 млрд
$​6.762 млрд
$​2.774 млрд
1 кв. 2022
$​7.532 млрд
$​20.442 млрд
$​13.235 млрд
4 кв. 2021
$​12.677 млрд
$​26.565 млрд
$​21.981 млрд
3 кв. 2021
$​23.886 млрд
$​19.603 млрд
$​22.870 млрд
2 кв. 2021
$​20.461 млрд
$​16.480 млрд
$​18.922 млрд
1 кв. 2021
$​18.283 млрд
$​12.183 млрд
$​16.010 млрд
4 кв. 2020
$​14.523 млрд
$​-1.218 млрд
$​10.706 млрд
3 кв. 2020
$​10.024 млрд
$​25.575 млрд
$​16.345 млрд
2 кв. 2020
$​17.738 млрд
$​3.696 млрд
$​9.023 млрд
1 кв. 2020
$​8.395 млрд
$​-5.523 млрд
$​1.722 млрд
4 кв. 2019
$​0.955 млрд
$​9.779 млрд
$​6.503 млрд
3 кв. 2019
$​7.855 млрд
$​7.920 млрд
$​4.669 млрд
2 кв. 2019
$​5.853 млрд
$​-8.847 млрд
$​-1.120 млрд
1 кв. 2019
$​-2.900 млрд
$​-9.659 млрд
$​-6.325 млрд
4 кв. 2018
$​-7.203 млрд
$​-11.769 млрд
$​-10.785 млрд
3 кв. 2018
$​-10.688 млрд
$​-11.977 млрд
$​-12.056 млрд
2 кв. 2018
$​-13.472 млрд
$​-22.094 млрд
$​-11.678 млрд
1 кв. 2018
$​-10.469 млрд
$​-16.382 млрд
$​-14.661 млрд
4 кв. 2017
$​-14.024 млрд
$​-11.125 млрд
$​-11.013 млрд
3 кв. 2017
$​-9.125 млрд
$​-13.391 млрд
$​-9.664 млрд
2 кв. 2017
$​-9.600 млрд
$​-4.800 млрд
1 кв. 2017
$​-3.100 млрд
$​-3.500 млрд
4 кв. 2016
$​-3.900 млрд
$​-10.200 млрд
3 кв. 2016
$​-11.400 млрд
$​-15.900 млрд
2 кв. 2016
$​-15.500 млрд
$​-14.900 млрд
1 кв. 2016
$​-20.800 млрд
$​-22.600 млрд
4 кв. 2015
$​-21.100 млрд
$​-18.800 млрд
3 кв. 2015
$​-18.100 млрд
$​-20.500 млрд
2 кв. 2015
$​-19.000 млрд
$​-13.500 млрд
1 кв. 2015
$​-10.700 млрд
$​-10.200 млрд
4 кв. 2014
$​-9.600 млрд
$​-12.500 млрд
3 кв. 2014
$​-12.100 млрд
$​-13.700 млрд
2 кв. 2014
$​-13.900 млрд
$​-5.700 млрд
1 кв. 2014
$​-7.800 млрд
$​-10.100 млрд
4 кв. 2013
$​-11.700 млрд
$​-12.700 млрд
3 кв. 2013
$​-12.500 млрд
$​-9.400 млрд
2 кв. 2013
$​-12.100 млрд
$​-8.500 млрд
12
